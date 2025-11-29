Flick już wie, co zrobi z Lewandowskim. Zero wątpliwości

FC Barcelona musi odkupić winy po porażce z Chelsea (0:3) w Lidze Mistrzów. Przed nią ligowe spotkanie z Deportivo Alaves, drużyną z dolnej połowy tabeli La Ligi. Hansi Flick raczej nie będzie musiał specjalnie mobilizować swojego zespołu, w tym Roberta Lewandowskiego.

FC Barcelona kontra Deportivo Alaves. Robert Lewandowski zaciera ręce

Polak ma kapitalną średnią goli na mecz przeciwko temu rywalowi - w czterech starciach aż siedmiokrotnie trafił do siatki. Czy będzie mu dane poprawić ją w sobotę? Tak wynika z przewidywań katalońskich dzienników "Sport" i "Mundo Deportivo", które awizują 37-latka do gry w pierwszym składzie.

W ataku mają też pojawić się Lamine Yamal oraz Raphinha, dla którego byłby to pierwszy występ w podstawowym składzie od 25 września i starcia z Realem Oviedo (później Brazylijczyk leczył kontuzję). Za plecami polsko-hiszpańsko-brazylijskiego tercetu ma grać Dani Olmo, gdyż niedostępny jest Fermin Lopez.

Flick zapowiedział już, że trochę minut dostanie w tym spotkaniu wracający po urazie Pedri, który najpewniej wejdzie z ławki rezerwowych. Z kolei kontuzja Ronalda Araujo ograniczyła mu pole manewru w obronie, gdzie, w porównaniu do meczu z Chelsea, zostanie cofnięty Eric Garcia. W bramce stanie Joan Garcia, sadzając na ławce Wojciecha Szczęsnego.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Deportivo Alaves

Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Marc Casado - Dani Olmo - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphina

Mecz FC Barcelona - Deportivo Alaves zostanie rozegrany w sobotę o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

