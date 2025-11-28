Czarna seria Lewandowskiego trwa. Nagle takie słowa: "To nie przypadek"

Robert Lewandowski wciąż nie wie, jaka będzie jego przyszłość i jaki zespół będzie reprezentował w sezonie 26/27. Aktualnie Lewandowski ma kontrakt z Barceloną do czerwca przyszłego roku i nie wiadomo, czy współpraca w ogóle zostanie przedłużona. - Sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi - opowiadał Lewandowski podczas zgrupowania reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski problemem reprezentacji Polski? "To powinno zostać w szatni"

"Dwie twarze Lewandowskiego". Tak Hiszpanie wypunktowali Polaka

Hiszpański dziennik "Marca" poświęcił artykuł Lewandowskiemu i pisze w tytule o "dwóch twarzach" u polskiego napastnika. Chodzi tutaj o fakt, że Lewandowski strzela gole w tym sezonie tylko w lidze hiszpańskiej, natomiast w Lidze Mistrzów cały czas czeka na swoje pierwsze trafienie.

"Jednym z najmniej widocznych zawodników na Stamford Bridge był Lewandowski. Polak praktycznie nie brał udziału w grze, był pilnie obserwowany przez środkowych obrońców i nie miał ani jednej klarownej okazji. To nic nowego w Lidze Mistrzów. Lewandowski ma problemy w tym sezonie. To, co wydarzyło się w Londynie, nie było przypadkiem. Lewandowski ledwo stworzył kilka okazji i oddał tylko jeden celny strzał" - czytamy w artykule.

Z czego to wynika? "Marca" uważa wprost, że chodzi o poziom gry środkowych obrońców, który jest zdecydowanie wyższy w Newcastle United czy w Chelsea, w porównaniu do większości drużyn z Primera Division. "Trudno wyjaśnić, co się stało z polskim napastnikiem w tym sezonie. W zeszłym sezonie, na tym etapie, strzelił siedem goli w pięciu meczach fazy ligowej Ligi Mistrzów. W tym sezonie po prostu nie może się rozkręcić" - pisze hiszpański dziennikarz.

Zobacz też: To, co robią Legia i Papszun, to czysta bandyterka. Przebił "siwego bajeranta"

Liczby Lewandowskiego w La Liga są naprawdę dobre, bo strzelił już osiem goli, a średnio trafia do siatki co 64 minuty. Lepszy wynik w Europie ma tylko Harry Kane.

Lewandowski będzie miał okazję podreperować swoje statystyki w lidze hiszpańskiej w sobotę o godz. 16:15, gdy Barcelona zagra na Camp Nou z Deportivo Alaves. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU