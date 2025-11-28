Ale im nastrzelał! Niewiarygodny wyczyn Lewandowskiego

Jeszcze ponad dwa tygodnie temu FC Barcelona traciła aż pięć punktów do Realu Madryt, a perspektywa obrony mistrzostwa Hiszpanii wyraźnie się oddalała. Wtem Real zremisował 0:0 z Rayo Vallecano i 2:2 z Elche, a Barcelona pokonała Celtę Vigo (4:2) i Athletic (4:0). Aktualnie zespół Hansiego Flicka traci punkt do prowadzącego Realu. Rywalizacja z Athletikiem była pierwszym meczem dla Barcelony na odnowionym Camp Nou, a pierwszego gola w tym spotkaniu strzelił Robert Lewandowski. Teraz Barcelonę czeka mecz z Deportivo Alaves.

Tak Hiszpanie nazwali Roberta Lewandowskiego. "Koszmar"

Kataloński dziennik "Sport" zwrócił uwagę na to, jak wiele goli Lewandowski strzela w meczach przeciwko Deportivo Alaves. Napastnik reprezentacji Polski został nazwany "koszmarem" dla Alaves. Do tej pory Lewandowski zagrał cztery mecze przeciwko Deportivo Alaves i w każdym z nich strzelał co najmniej jednego gola. Najlepszy występ Lewandowskiego miał miejsce w dziewiątej kolejce poprzedniego sezonu, gdy Barcelona wygrała 3:0, a Lewandowski zaliczył hat-tricka.

Więcej goli Lewandowski strzelał tylko trzem innym zespołom z Hiszpanii: Realowi Madryt (11), Valencii (9) i Celcie Vigo (8). "Lewandowski pozostawił po sobie długą listę ofiar w swojej bogatej karierze" - czytamy w artykule "Sportu".

Deportivo Alaves to jedna z drużyn, która zapewne będzie zaangażowana w walkę o utrzymanie w lidze hiszpańskiej. Zespół Eduardo Coudeta zajmuje 14. miejsce z 15 punktami i ma cztery punkty przewagi nad Gironą, która jest już w strefie spadkowej. Aktualnie w barwach Alaves gra dwóch byłych zawodników Barcelony: Denis Suarez (2013-2019) oraz Carles Alena (2013-2021).

Nie wiadomo, co z przyszłością Lewandowskiego. "To byłoby fantastyczne"

Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie. Jego kontrakt z klubem z Katalonii wygasa w czerwcu przyszłego roku. Chętnie Lewandowskiego u siebie widziałyby takie kluby, jak Fenerbahce czy Milan. Zwłaszcza temat wokół Lewandowskiego i przedstawiciela Serie A jest cały czas przypominany przez media.

- Dzięki swoim umiejętnościom Lewandowski mógłby strzelić 30-35 bramek dla Milanu i w Serie A. Miałby w ten sposób okazję napisać piękną historię dla klubu z milionami kibiców we Włoszech i na całym świecie. Jest też świetna więź z piłkarzami z Europy Wschodniej, pomyślcie tylko, co osiągnął Szewczenko. Robert mógłby być jak Andrij, czemu nie? To byłoby fantastyczne. Milan byłby idealny dla takiego fajnego gościa jak Lewandowski - uważa włoski dziennikarz Daniele Longo.

- Tak naprawdę nie chodzi o ruch ze strony Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi - mówił Lewandowski na jednej z konferencji prasowych reprezentacji Polski.

