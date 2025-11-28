Decyzja Barcelony jak wyrok dla Lewandowskiego. Hiszpanie ogłaszają

Jeszcze niedawno nikt nie wyobrażał sobie podstawowej jedenastki FC Barcelony bez Roberta Lewandowskiego. W ostatnim czasie Polak coraz częściej doznaje jednak kontuzji, a w Katalonii podkreśla się jego wiek. W tym roku skończył 37 lat i choć dalej prezentuje wysoką formę, to trudno, żeby znajdował się w długoterminowych planach Barcy. Niektórzy uważają, że klub nie zaoferuje mu przedłużenia kontraktu nawet o jeden sezon.

Ta decyzja Flicka zaboli Lewandowskiego. Wszystko jasne?

FC Barcelona oczywiście ma więcej zmartwień, niż to, kto będzie w przyszłym sezonie jej podstawową dziewiątką. Koszmarnie w ostatnim czasie wygląda przede wszystkim obrona drużyny Hansiego Flicka. Niemiec zdaje sobie z tego sprawę i jak informuje "Mundo Deportivo": zamierza w trakcie przyszłorocznego okienka transferowego ściągnąć do klubu lewonożnego środkowego obrońcę, pokroju Iniego Martineza, który opuścił Barcę minionego lata.

Flick chciałby też znaleźć na rynku skrzydłowego, bo nie jest pewne, czy w klubie pozostanie Marcus Rashford. Według Hiszpanów ostatnią pozycją, która w opinii Niemca wymaga wzmocnień, jest właśnie środkowy napastnik. Oto co pisze "Mundo Deportivo":

"Lewandowski jest w ostatnim roku kontraktu i z racji, że w przyszłym roku skończy 38 lat, to w klubie panuje zgoda, że pozycja '9' to również priorytet. Julian Alvarez jest bardzo ceniony, ale wejście funduszu Apollo do Atlético może skomplikować jego odejście. Stąd opcja Harry'ego Kane'a z klauzulą 65 milionów zyskuje na znaczeniu. Haaland wydaje się kolejnym niemożliwym marzeniem" - czytamy.

FC Barcelona następny mecz rozegra w sobotę, 29 listopada. Jej rywalem będzie Alaves.

