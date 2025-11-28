Media: Gigant ruszył po Lewandowskiego. Chcą zrobić ten sam numer

Obecny sezon nie jest łatwy dla Roberta Lewandowskiego. Polak dwukrotnie zmagał się z kontuzją uda, przez co ominął kilka meczów. W tym czasie wzmocniła się pozycja Ferrana Torresa, który przez jakiś był podstawową dziewiątką w ekipie Hansiego Flicka. Ostatnio "Lewy" wrócił do wysokiej formy i ponownie zaczął regularnie grać w pierwszej jedenastce. Ma 8 bramek w 10 meczach w La Liga.

Lewandowski jednak odejdzie z FC Barcelony? Jest zainteresowanie

Polak w tym roku skończył 37 lat i jest nie tylko najstarszym graczem FC Barcelony, ale najlepiej zarabiającym. To sprawia, że FC Barcelona po sezonie 2025/2026 może zdecydować się na nawiązanie współpracy z innym napastnikiem i ostateczne podziękowanie "Lewemu" - mimo tego, że ten wciąż znajduje się w wysokiej formie. Gdzie w takiej sytuacji trafiłby Polak?

Milan już raz to zrobił. Ściągnął legendę - Modricia

Najwięcej mówiło się o jego potencjalnej grze w Arabii Saudyjskiej. Zainteresowanie usługami Lewandowskiego miało też wykazywać m.in. Fenerbahce oraz AC Milan. To właśnie o gigancie Serie A ponownie pisze portal "calciomercato.com". Według Włochów jest obecnie mało prawdopodobne, że Polak przedłuży kontrakt z FC Barceloną. I będzie chciał na tym skorzystać właśnie siedmiokrotny triumfator Ligi Mistrzów, który niedawno ściągnął inną legendę futbolu - Lukę Modricia.

Lewandowski kolejny mecz rozegra w sobotę, 29 listopada. Jego FC Barcelona zmierzy się na własnym boisku z Alaves w ramach 14. kolejki La Liga.

