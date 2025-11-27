0:3 z Chelsea w Lidze Mistrzów, a tu nagle takie wieści dla Barcelony

W Lidze Mistrzów sytuacja FC Barcelony nie jest najlepsza. Po pięciu kolejkach fazy ligowej półfinalista poprzedniej edycji zajmuje dopiero 18. miejsce. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali dwa spotkania, jedno zremisowali i dwa przegrali. Ostatni pojedynek z Chelsea był najprawdopodobniej najsłabszym w wykonaniu Barcelony w tym sezonie. Teraz pojawiły się informacje, które choć trochę mogą poprawić humor działaczom i kibicom "Dumy Katalonii".

Raphinha wraca do podstawowego składu? Magiczne trio znów razem

Javi Miguel z dziennika "AS" podał, że w najbliższym meczu ligowym z Deportivo Alaves w podstawowym składzie mają wystąpić Raphinha, Robert Lewandowski i Lamine Yamal. Każdy z zawodników był w tym sezonie nękany urazami. Po raz ostatni magiczne trio wystąpiło wspólnie od pierwszej minuty w rywalizacji przeciwko Athletikowi Bilbao. To spotkanie odbyło się 24 maja - jeszcze w poprzedniej kampanii.

Minęło zatem naprawdę sporo. Pozostaje pytanie, w jakiej dyspozycji będzie wracający do zdrowia Raphinha. Po rozbracie z piłką zagrał dotychczas w dwóch meczach, lecz był wpuszczany na boisko na niewielką ilość czasu.

W poprzednim sezonie z kolei Brazylijczyk był jednym z najlepszych piłkarzy świata. Nie brakowało nawet opinii, że powinien otrzymać Złotą Piłkę, choć ostatecznie ukończył plebiscyt poza podium. Do spółki z Lewandowskim i Yamalem wykręcali wspaniałe statystyki.

Barcelona ma chrapkę na pozycję lidera

Ofensywa to jednak nie wszystko. Flick zdaje sobie sprawę z faktu, że gra defensywna pozostawia sporo do życzenia, a podejmowane ryzyko przestaje się opłacać.

Nie zmienia to faktu, że każdy inny wynik niż zwycięstwo w domowym starciu z Deportivo Alaves (29 listopada, godz. 16:15) byłby ogromną niespodzianką. Poza tym "Duma Katalonii" liczy na wejście na pozycję lidera La Ligi. Tutaj ponownie potrzebne byłoby potknięcie Realu Madryt, który ma obecnie punkt przewagi nad obrońcami tytułu. "Królewscy" zagrają 30 listopada na wyjeździe z Gironą (godz. 21:00).

