Jest komentarz prezesa ws. następcy Lewandowskiego. Żadnych wątpliwości

Kto zastąpi Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie? To pytanie wałkowane jest na milion sposobów w hiszpańskich oraz polskich mediach od dawna. Naszemu reprezentantowi wygasa kontrakt wraz z końcem sezonu i nie jest pewne, czy zostanie przedłużony. Wręcz prawdopodobnie tak nie będzie. Nie ma jednak wątpliwości, że misją Katalończyków na lato 2026 roku będzie rozwiązanie kwestii napastnika.

Alvarez ma wieloletni kontrakt. Atletico nie chce słyszeć o transferze

Na liście potencjalnych następców ostatnio najczęściej padało nazwisko Harry'ego Kane'a, natomiast w Barcelonie nikt nie zapomina o Julianie Alvarezie. Argentyński napastnik Atletico Madryt został nawet swego czasu wybrany przez kibiców z Katalonii jako optymalny następca Polaka. Jak dotąd dla madryckiego klubu rozegrał 73 mecze i strzelił w nich 38 goli, dorzucając 12 asyst. Problemem Barcelony jest jednak jego kontrakt z Atletico. Wygasa on dopiero w czerwcu 2030 roku, więc "Los Rojiblancos" nie mają powodu, by w ogóle siadać do rozmów. Przed meczem madrytczyków z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów dobitnie podkreślił to także prezes Atletico Enrique Cerezo.

Prezes Atletico jest pewny swego. Alvarez nie chce odejść?

- Nie jesteśmy otwarci na negocjacje dotyczące któregokolwiek z zawodników. Co najwyżej, gdyby przyszła oferta, a sam piłkarz chciałby odejść. Problem w tym, że żaden z naszych zawodników nie chce stąd odchodzić - powiedział Cerezo w rozmowie z hiszpańskimi mediami. Zapytany o potencjalne przedłużenie współpracy z Alvarezem, by odstraszyć chętnych, stwierdził, że nie ma teraz takiej potrzeby.

- Ochrona Juliana w ten sposób jest waszym wymysłem. Ma swój kontrakt i musi go wypełnić. Nie ma potrzeby go teraz przedłużać, bo jest z nami dopiero ledwie jeden pełny sezon. Atletico Madryt zawsze chce mieć jak najlepszy możliwy skład - podsumował prezes Atletico.

