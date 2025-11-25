A jednak! Media: Real Madryt zdecydował ws. przyszłości trenera

Do niedawna wydawało się, że w Realu Madryt jest bardzo dobrze pod wodzą Xabiego Alonso. Królewscy byli pierwsi w tabeli z przewagą nad FC Barceloną. Jednak teraz wszystko zaczęło się sypać. Zespół zremisował dwa ostatnie spotkania i spadł na drugie miejsce w LaLiga, a ponadto pojawiły się szokujące informacje dot. przyszłości Viniciusa Juniora.

Sensacyjne doniesienia dot. sytuacji Xabiego Alonso w Realu Madryt

Według doniesień hiszpańskich mediów Brazylijczyk ma napięte relacje z Xabim Alonso, przez co może nie przedłużyć kontraktu z Realem Madryt. Jakby tego było mało pojawiły się doniesienia, że styl zarządzania trenera Realu Madryt miał nie przypaść do gustu piłkarzom.

Widać całkowite rozbicie między trenerem a drużyną. I nie chodzi o żadną celową grę zawodników pod zwolnienie szkoleniowca. Problemem jest Xabi Alonso i jest to problem poważny - powiedział dziennikarz Roberto Gomez na antenie Radia "Marca".

Ponadto zasugerował, że może opuścić klub, a nawet, że może nie dotrwać do świąt.

Real Madryt reaguje na plotki

Teraz głos w tej sprawie zabrał sam klub. Jak donosi "Marca" - Real Madryt wspiera Xabiego Alonso i dementuje plotki o niezadowoleniu niektórych piłkarzy. "W Valdebebas nie mają wątpliwości, że Xabi Alonso, trener, na którego postawiono bardzo mocno latem ubiegłego roku, jest idealnym fachowcem do kierowania drużyną. W tym sensie wyniki potwierdzają słuszność decyzji o zatrudnieniu trenera, który pomimo ostatnich potknięć i wątpliwości sprawił, że drużyna jest w stanie walczyć o dwa tytuły, które są już w grze, w tym przypadku Liga i Puchar Europy, w oczekiwaniu na Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla, które pojawią się na scenie w 2026 roku" - czytamy.

Klub ma upierać się, że to on "jest szefem" i popiera wszystkie jego decyzje, na czele z tymi dotyczącymi posadzenia Viniciusa na ławce rezerwowych cztery razy w tym sezonie, czy eksperymentowanie z taktyką.

"Pod tym względem klub ma pełne zaufanie do umiejętności baskijskiego trenera, co potwierdza jego krótka, ale udana kariera trenerska, której ukoronowaniem były tytuły mistrzowskie zdobyte w Niemczech z Bayerem Leverkusen" - podkreślono.

"Klub uważa, że turbulencje wynikające z ostatnich niepowodzeń zespołu, zwłaszcza w dwóch meczach ligowych z Rayo Vallecano i Elche, są w pewnym sensie normalne, ale nie ma wątpliwości co do predyspozycji Alonso, biorąc pod uwagę, że podpisał on trzyletni kontrakt" - zakończono.

