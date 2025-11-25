Media: Gigant złożył Lewandowskiemu oficjalną ofertę! Jest decyzja

Przygoda Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie najprawdopodobniej dobiega końca. Jego kontrakt kończy się wraz z końcem sezonu i najprawdopodobniej nie zostanie przedłużony. Ostatnio wrócił do zdrowie i formy strzeleckiej - w ostatnich dwóch ligowych meczach strzelił cztery gole, więc w Hiszpanii zaczęło się pojawiać coraz więcej głosów, by jednak zostawić Polaka na kolejny sezon.

Turcy chcą Roberta Lewandowskiego

Na brak zainteresowania "Lewy" nie może narzekać. Mówi się, że zainteresowane są nim kluby z MLS, Arabii Saudyjskiej, a także AC Milan. W ostatnim czasie pojawiły się także pogłoski o zainteresowaniu ze strony... tureckich klubów.

W mediach donoszono, że parol na 37-latka zagięło Fenerbahce, co można zauważyć nawet w social mediach Roberta Lewandowskiego. Pod jego ostatnim postem na Instagramie, w którym napisał: "Cześć Spotify Camp Nou, jak dobrze być z powrotem w domu", pojawiło się mnóstwo komentarzy od kibiców tureckiego klubu. Namawiają go oni na... transfer do Fenerbahce. Komentarzy jest od groma, więc na pewno Lewandowski zdaje sobie sprawę z tego, że byłby tam uwielbiany przez kibiców.

Media: Lewandowski odrzucił ofertę Fenerbahce

Jednak sam zawodnik chyba nie jest zainteresowany tym kierunkiem. Reporter Sky Sports - Florian Plettenberg poinformował w serwisie X, że "Fenerbahce wykazało konkretne zainteresowanie Robertem Lewandowskim w zimowym okienku transferowym, ale ten odmówił" - czytamy.

"Lewandowski chce zostać co najmniej do lata i nadal nie planuje przeprowadzki w styczniu. Jego przyszłość w FC Barcelonie pozostaje niepewna, gdyż jego kontrakt wygasa latem przyszłego roku" - dodał.

Robertowi Lewandowskiemu nie spieszy się z podjęciem decyzji dot. przyszłości. Możliwe, iż liczy, że władze FC Barcelony jeszcze zmienią zdanie i zaproponują mu przedłużenie umowy na dogodnych warunkach.

Teraz Polak skupia się na najbliższym meczu z Chelsea. Już o godz. 21:00 we wtorek 25 listopada piłkarze FC Barcelony zmierzą się z The Blues w Lidze Mistrzów.

