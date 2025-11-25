Kane zastąpi Lewandowskiego? Anglik deklaruje. "Jeśli będzie kontakt..."

Robert Lewandowski tylko do końca sezonu ma ważny kontrakt z FC Barceloną. Trudno powiedzieć, czy ta współpraca będzie kontynuowana, lecz spekulacji dotyczących potencjalnego następcy 37-latka nie brakuje. Nierzadko przewija się w nich Harry Kane, który wszedł w buty Polaka w Bayernie Monachium.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Przeniesienie meczu Ukrainy poza Polskę mogłoby być pstryczkiem w nos

Robert Lewandowski zastąpiony przez Harry'ego Kane'a w FC Barcelonie? "Czuję się bardzo komfortowo"

Czy taki też będzie scenariusz w stolicy Katalonii? O to niemiecki dziennik "Bild" zapytał Anglika. - Nie kontaktowałem się z nikim, nikt się ze mną nie kontaktował. Czuję się bardzo komfortowo w obecnej sytuacji, chociaż jeszcze nie rozmawialiśmy o mojej sytuacji z Bayernem - powiedział zawodnik, który ma kontrakt z monachijczykami do końca czerwca 2027 r.

- Nie ma pośpiechu. Jestem naprawdę szczęśliwy w Monachium. Widać to po mojej grze - dodał. Po czym zasiał pewną wątpliwość. - Jeśli będzie kontakt, to zobaczymy - wyznał. Mimo to wydaje się skłonny kontynuować karierę w stolicy Bawarii.

Zobacz także: Polska może mieć kłopoty. Oto najbardziej realny scenariusz. "Niestety"

- Na razie nie myślę o nowym sezonie. Po pierwsze, latem są mistrzostwa świata. I jest bardzo mało prawdopodobne, żeby cokolwiek się zmieniło po tym sezonie. Jestem pewien, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy porozmawiam z Bayernem (co do przedłużenia umowy - red.), a potem zobaczymy, co będzie najlepsze na przyszłość - oznajmił. Na koniec dostał pytanie, czy kibice Bayernu powinni obawiać się jego odejścia? - Nie, nie sądzę - odparł.

Harry Kane robi furorę w Bayernie Monachium. Liczby nie z tej ziemi

W obecnej formie Harry Kane jest niekwestionowanym liderem Bayernu Monachium. Od początku sezonu rozegrał 18 meczów, zdobył 24 bramki oraz zanotował trzy asysty. Jego dobra dyspozycja będzie niezbędna w nadchodzącym starciu z Arsenalem, liderem Premier League, w fazie ligowej Ligi Mistrzów - ten mecz odbędzie się w środę 26 listopada o godz. 21:00 czasu polskiego.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU