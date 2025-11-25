Media: Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego przed Ligą Mistrzów!

Kalendarz w tym roku tak się ułożył, że męska drużyna Barcelony zagra w Lidze Mistrzów na wyjeździe z Chelsea zaledwie pięć dni po tym, jak kobiecy zespół zrobił dokładnie to samo. Żeńskie wydanie londyńsko-katalońskiego starcia na Stamford Bridge zakończyło się remisem 1:1, a dla Barcelony do siatki trafiła Ewa Pajor. Teraz możemy mieć nadzieję, że i Robert Lewandowski odnajdzie sposób, by strzelić swojego pierwszego w sezonie gola w Champions League przeciwko drużynie, która jak dotąd w bieżącej edycji LM wygrała z Benficą Lizbona (1:0) oraz Alaxem Amsterdam (5:1), zremisowała z Karabachem Agdam (2:2) oraz przegrała z Bayernem Monachium (1:3).

REKLAMA

Zobacz wideo Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa pokonany przez PGE GiEK Skrę Bełchatów. Daniel Popiela: Ogrom pracy przed nami

Lewandowski od pierwszej minuty? W Hiszpanii nie mają żadnych wątpliwości

Forma Polaka daje wiele podstaw, by w to wierzyć. Lewandowski wrócił po wyleczeniu kontuzji i imponuje strzelecką dyspozycją. Hattrick przeciwko Celcie Vigo (4:2), premierowy gol na nowym Camp Nou z Athletikiem Bilbao (4:0). Oczywiście jego szanse na trafienie z Chelsea zwiększą się, jeśli wyjdzie w podstawowym składzie. Jednak hiszpańskie media akurat co do tego nie mają żadnych wątpliwości.

Dzienniki "AS" oraz "Marca" są przekonane, że Hansi Flick wystawi naszego reprezentanta w pierwszej jedenastce. Nie mają też wątpliwości, że w linii ataku Polakowi partnerować będą Lamine Yamal oraz Ferran Torres. Z kolei portal fcbarcelonanoticias.com uważa, że Ferran zacznie na ławce, a od pierwszej minuty zobaczymy Marcusa Rashforda, który w lidze ostatnio nie grał, bo był chory.

Flick tym razem nieco bardziej defensywnie. Szczęsny swoją rolę zna

Jeśli chodzi o pozostałe formacje Katalończyków, na linii "AS' - "Marca" - fcbarcelonanoticias panuje pełna zgoda. Flick ma tym razem zdecydować się na bardziej defensywne ustawienie środka pola niż przeciwko Athletic Bilbao ostatnio w lidze. Gavi i Pedri mają wciąż kłopoty zdrowotne. Przeciwko Bilbao w środku pola obok Fermina Lopeza widzieliśmy Daniego Olmo oraz Ferrana (wówczas na skrzydle grał Alejandro Balde). Tym razem do środka pola ma wrócić Frenkie de Jong, Balde znów zagra na lewej obronie, a trzecim środkowym pomocnikiem zdaniem wszystkich trzech wyżej wspomnianych mediów będzie Eric Garcia. Oznacza to jednocześnie linię obrony Kounde - Araujo - Cubarsi - Balde. Hiszpanie nie mają też wątpliwości, że Wojciech Szczęsny będzie na ławce rezerwowych, a między słupkami stanie Joan Garcia.

Mecz Chelsea - FC Barcelona rozpocznie się we wtorek 25 listopada o 21:00 na Stamford Bridge w Londynie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przewidywany skład FC Barcelony wg. "Marki" oraz "AS-a": Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Araujo, Kounde - de Jong, Eric Garcia, Fermin - Yamal, Lewandowski, Ferran

Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Araujo, Kounde - de Jong, Eric Garcia, Fermin - Yamal, Ferran Przewidywany skład FC Barcelony wg. fcbarcelonanoticias: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Araujo, Kounde - de Jong, Eric Garcia, Fermin - Yamal, Lewandowski, Rashford

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.