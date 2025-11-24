Pozywają UEFA na miliardy euro! "Nie ma innego wyjścia"

W kwietniu 2021 roku futbol przeżył trzęsienie ziemi, gdy dwanaście wielkich klubów piłkarskich z Anglii, Włoch i Hiszpanii ogłosiło powstanie formatu Superligi - niezależnych od UEFA rozgrywek ligowych na Starym Kontynencie, które generowałyby same piłkarskie hity. Oraz oczywiście ogromne pieniądze. Idea spotkała się nie tylko z ostrą reakcją federacji, która dbała o swoje interesy, ale także opinii publicznej, na czele z kibicami drużyn - założycieli. Ostatecznie już po dniu z projektu wycofało się dziesięć klubów, a formalnie pozostały w nim tylko Real Madryt i FC Barcelona.

Pozew na kilka miliardów. Superliga wydoi UEFA?

Superliga, przy której wciąż działa Florentino Perez, nie zaprzestała jednak swoich działań w gabinetach. Ważne zwycięstwo odniosła 21 grudnia 2023 roku, a areną tej batalii była Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), która orzekła, że monopolistyczna postawa UEFA naruszyła unijne prawo konkurencji. W dodatku TSUE nakazał europejskiej centrali otwarcie rynku dla innych organizacji, chcących utworzyć swoje rozgrywki. W maju 2024 roku po stronie A22 stanął także hiszpański sąd gospodarczy, zaś w październiku UEFA, wspierana przez LaLigę oraz hiszpańską federację piłkarską, przegrała apelację w tej sprawie.

To właśnie ta decyzja daje A22 solidne podstawy prawne, by ubiegać się o odszkodowanie za blokowanie przez UEFA powstania nowych rozgrywek o nazwie Unify League. "A22, promotor Superligi, wysłał w grudniu 2024 roku list do UEFA z prośbą o uznanie Unify League. Prośba ta pozostała bez odpowiedzi, ale po negocjacjach ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia. W związku z tym, po kolejnym korzystnym wyroku i oczekującym pozwie na kwotę 4,5 miliarda euro, A22 ponownie ubiega się o oficjalne uznanie Unify League przez UEFA" - napisał dziennik "AS".

Jak stwierdziła A22, negocjacje z UEFA trwały siedem miesięcy, a spółka poczyniła wobec federacji szereg ustępstw. Wobec przeciągających się rozmów A22 uznała, że jest wodzona za nos, a UEFA wcale nie chce doprowadzić do powstania jakichkolwiek rozgrywek lecz gra na czasie.

"W tej sytuacji Superliga uważa, że nie ma innego wyjścia, jak tylko domagać się odszkodowania i uznania praw do zawodów" - głosi artykuł "AS".

Wygrana spółki A22 z UEFA oraz uzyskane odszkodowanie bez wątpienia byłoby historycznym momentem w europejskim futbolu. Wówczas pod względem prawnym w zasadzie nic nie stałoby na przeszkodzie w utworzeniu rozgrywek europejskich mocarstw.

