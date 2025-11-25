Piąty najbogatszy człowiek świata chce wykupić Real Madryt!

Jeżeli skrót LVMH niewiele wam mówi, to spieszymy z jego rozwinięciem, pochodzącym od marek: Louis Vuitton Moet Hennessy. W skład największej na świecie spółki zajmującej się dobrami luksusowymi wchodzi jednak łącznie kilkadziesiąt podmiotów. Od producentów drogich alkoholi, po domy mody, kończąc na markach jubilerskich czy kosmetycznych.

Wejdzie do Realu Madryt? Już współpracuje z klubem

Arnault oraz zależne od niego podmioty już aktywnie działają w sporcie. Marki LVMH są widoczne chociażby w Formule 1. Spółka była jednym z głównych sponsorów igrzysk olimpijskich w Paryżu, ponadto jedna z jej firm jubilerskich stworzyła medale na to wydarzenie. Rodzina multimiliardera posiada też większość udziałów w klubie Paris FC. To klub dosłownie sąsiadujący z PSG (oba stadiony dzieli jedna ulica), który ma ambicje w przyszłości stawić czoła francuskiemu potentatowi zasilanemu przez katarskie pieniądze.

Ambicje tak potężnego miliardera, który jeszcze w ubiegłym roku znajdował się na czele najbogatszych ludzi świata wg Forbesa (obecnie jest na piątym miejscu) sięgają jednak dalej. Według informacji "Vozpopuli", Flotentino Perez pragnie wystawić na sprzedaż od 5 do 10% akcji Realu Madryt, a wszystko po to, by zwiększyć konkurencyjność klubu przy utrzymaniu jego systemu socios. W ten sposób do Madrytu ma wpłynąć kolosalny zastrzyk gotówki, który Vozpopuli szacuje na od 500 milionów do nawet miliarda euro.

Zarówno klub jak i zainteresowani kupcy aktualnie badają reakcję socios na ten pomysł. Te nie są jednak pozytywne. Mimo to podobna transakcja w przyszłości zapewne okaże się niezbędna, by ziścił się plan Pereza, który pragnie, by Real stał się pierwszym na świecie klubem wartym ponad 10 miliardów euro. W 2024 roku "Królewscy" przekroczyli wartość miliarda euro. Są więc jeszcze dość daleko od osiągnięcia zakładanego przez Pereza celu.

