Flick zdecydował. Oto kadra Barcelony na hit Ligi Mistrzów

FC Barcelona wraca do gry w Lidze Mistrzów. W piątej kolejce fazy ligowej zagra na wyjeździe z Chelsea, która jest obok niej w tabeli (mistrzowie Hiszpanii są na 11. miejscu, Anglicy tuż za nimi). Czy przeciwko gigantowi z Wysp Brytyjskich zagrają Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski?

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w kadrze FC Barcelony na mecz z Chelsea w Lidze Mistrzów

- Z pewnością jest fantastycznym piłkarzem, przez całe życie pokazywał, że potrafi robić najważniejszą rzecz w piłce nożnej, czyli strzelać gole. Postaramy się jak najlepiej bronić przed nim, czyli grając agresywnie - mówił o napastniku Enzo Maresca, trener londyńczyków. Jego piłkarze mają się czego bać, bowiem Hansi Flick uwzględnił Lewandowskiego w szerokim składzie na nadchodzący mecz. Podobnie jak Szczęsnego.

O ile młodszy z Polaków najpewniej ustąpi miejsca Joanowi Garcii, o tyle starszy, podbudowany bramką przeciwko Athleticowi Bilbao (4:0), może ponownie znaleźć się w podstawowym składzie. Choć Flick będzie miał twardy orzech do zgryzienia, gdyż ma do dyspozycji wszystkie ofensywne gwiazdy.

Kadra FC Barcelony na mecz Ligi Mistrzów z Chelsea

Bramkarze: Joan Garcia, Diego Kochen, Wojciech Szczęsny ;

Joan Garcia, Diego Kochen, ; Obrońcy : Ronald Araujo, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jules Kounde, Gerard Martin;

: Ronald Araujo, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jules Kounde, Gerard Martin; Pomocnicy : Marc Bernal, Marc Casado, Frenkie de Jong, Dro Fernandez, Fermin Lopez, Dani Olmo;

: Marc Bernal, Marc Casado, Frenkie de Jong, Dro Fernandez, Fermin Lopez, Dani Olmo; Napastnicy: Roony Bardghji, Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal.

Mecz Ligi Mistrzów Chelsea - FC Barcelona zostanie rozegrany we wtorek 25 listopada o godz. 21:00 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

