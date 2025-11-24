Flick zdecydował. Oto kadra Barcelony na hit Ligi Mistrzów

FC Barcelona wraca do gry w Lidze Mistrzów. W piątej kolejce fazy ligowej zagra na wyjeździe z Chelsea, która jest obok niej w tabeli (mistrzowie Hiszpanii są na 11. miejscu, Anglicy tuż za nimi). Czy przeciwko gigantowi z Wysp Brytyjskich zagrają Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski?
- Z pewnością jest fantastycznym piłkarzem, przez całe życie pokazywał, że potrafi robić najważniejszą rzecz w piłce nożnej, czyli strzelać gole. Postaramy się jak najlepiej bronić przed nim, czyli grając agresywnie - mówił o napastniku Enzo Maresca, trener londyńczyków. Jego piłkarze mają się czego bać, bowiem Hansi Flick uwzględnił Lewandowskiego w szerokim składzie na nadchodzący mecz. Podobnie jak Szczęsnego.
O ile młodszy z Polaków najpewniej ustąpi miejsca Joanowi Garcii, o tyle starszy, podbudowany bramką przeciwko Athleticowi Bilbao (4:0), może ponownie znaleźć się w podstawowym składzie. Choć Flick będzie miał twardy orzech do zgryzienia, gdyż ma do dyspozycji wszystkie ofensywne gwiazdy.
Mecz Ligi Mistrzów Chelsea - FC Barcelona zostanie rozegrany we wtorek 25 listopada o godz. 21:00 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
