Real Madryt zwolni trenera?! "Widać całkowite rozbicie"

Narasta nerwowość w Realu Madryt. Jeszcze niedawno w ekipie "Królewskich" nie było powodów do większych zmartwień. Pod koniec października drużyna Xabiego Alonso pokonała FC Barcelonę w El Clasico (2:1). Miała nad nią pięć punktów przewagi w rozgrywkach ligowych. W ostatnich tygodniach Real robi jednak wszystko, by zamienić się miejscami z Dumą Katalonii.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Alonso straci pracę? "Całkowite rozbicie"

Real nie wygrał żadnego z trzech ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Najpierw była przegrana z Liverpoolem (0:1) w Lidze Mistrzów, a następnie dwa remisy w La Lidze - najpierw z Rayo Vallecano (0:0), a później z Elche (1:1). Tym samym teraz w lidze hiszpańskiej Real ma zaledwie punkt przewagi nad Barceloną. Roberto Gomez, znany hiszpański dziennikarz, winą za kiepskie rezultaty Los Blancos obarcza szkoleniowca.

- To nie było złe, to było tragiczne. Widać całkowite rozbicie między trenerem a drużyną. I nie chodzi o żadną celową grę zawodników pod zwolnienie szkoleniowca. Problemem jest Xabi Alonso i jest to problem poważny - powiedział na antenie Radia "Marca", podsumowując spotkanie Elche - Real.

Gomez zasugerował, że Xabi Alonso niebawem może opuścić Real Madryt. Przewiduje, że Hiszpan nie dotrwa nawet do świąt. Przyznał, że trener podejmował w ostatnim czasie bardzo złe decyzje.

- Trener miał zrobić dwie rzeczy: ustawić skład i dobrze reagować zmianami. Zawalił oba tematy - podkreślił Gomez. - Zespół był płaski, przewidywalny, wolny. I nawet gdyby wygrał, wrażenia byłyby równie złe. Wszystko musi się zmienić. I to szybko - dodał.

Alonso zrobił furorę, a teraz? "To nie ten sam trener"

Na samym końcu Gomez nawiązał do tego, że gdy Alonso prowadził Bayer Leverkusen, to rzeczywiście gra zespołu mogła się podobać. Wówczas o Hiszpanie mówiło się naprawdę sporo dobrych rzeczy.

Teraz natomiast jego reputacja spada, a o sukcesach w Niemczech - na czele z krajowym mistrzostwem - praktycznie się już nie pamięta. - To nie ten sam trener - zakończył Gomez.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU