Chciał strzelić najpiękniejszego gola. Od razu wyleciał z boiska. Zabolało

W niedzielny wieczór Cristiano Ronaldo oczarował świat. Mimo niemal 41 lat na karku pokazał, że wciąż znajduje się w kapitalnej formie i zdobył bardzo urokliwą bramkę. Strzelił ją z przewrotki, a nagranie z jego trafieniem już obiega cały glob. Podobnego gola chciał na własnym koncie mieć Antony. Szansa nadarzyła się w końcówce spotkania z Gironą. Problem w tym, że zamiast zapisać się na liście strzelców, zapisał się w protokole meczowym jako zdobywca... czerwonej kartki. Co poszło nie tak?

Antony wyrzucony z boiska! Próba przewrotki zakończyła się... klapą

Real Betis przegrywał z Gironą od 20. minuty. Dopiero na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry wyrównał Valentin Gomez. W samej końcówce zwycięstwo drużynie chciał zapewnić Antony. Wszystko poszło jednak nie tak, jakby tego oczekiwał. W 88. minucie Real próbował przeprowadzić atak w polu karnym rywali. Posłano wysoką piłkę w głąb "16". Z okazji chciał skorzystać Brazylijczyk. Postanowił uderzyć z przewrotki.

Tyle tylko, że w piłkę nie trafił. Owszem, złożył się do przewrotki, zrobił zamach nogą, ale uderzył prosto w twarz Joela Roca. Ten chwilę wcześniej wybił futbolówkę głową. Początkowo sędzia pokazał piłkarzowi Realu żółtą kartkę, ale po chwili podbiegł do monitora VAR. - Będzie oglądane. Więc będzie czerwone. Tam było solidne kopnięcie w twarz. Antony może powiedzieć, że nie chciał, ale ryzykował. (...) W erze VAR-u sędzia nie ma wyjścia w takiej sytuacji - podkreślali komentatorzy Eleven Sports.

Sędzia nie miał litości. Nie miał wyjścia

I faktycznie sędzia zmienił decyzję. Anulował żółty kartonik, a wyjął z kieszeni ten koloru czerwonego. Zresztą, domagali się tego również piłkarze Girony. Tak więc od pierwszej minuty doliczonego czasu gry Real musiał radzić sobie w dziesiątkę. Rywale z okazji nie skorzystali i nie wbili kolejnej bramki. Mecz ostatecznie zakończył się podziałem punktów (1:1). Pewne jest, że Antony nie zagra w kolejnym starciu ligowym. Pytanie, czy władze La Ligi zdecydują się nałożyć na niego bardziej dotkliwą karę, choć kopnięcie raczej nie było celowe.

Dzięki remisowi Real Betis umocnił się na 5. lokacie w tabeli. Ma 21 punktów na koncie i do lidera FC Barcelony traci 10 "oczek". Z kolei Girona pozostała w strefie spadkowej. Ma 11 punktów na koncie i okupuje 18. pozycję.