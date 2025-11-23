Wow! Pajor przeszła do historii. To była 14. minuta

FC Barcelona to murowany faworyt do mistrzostwa Hiszpanii. Katalonki przed niedzielnym meczem z ostatnią drużyną tabeli - Levante - miały w dorobku 10 zwycięstw i tylko jedną porażkę poniesioną w meczu z wiceliderem, Realem Sociedad (0:1). Tym razem niespodzianki nie było. FC Barcelona już w pierwszej połowie rozpoczęła strzelanie. Wszystko za sprawą Ewy Pajor.

Pajor znów trafia do siatki. Dokonała czegoś wyjątkowego

To dobry czas dla napastniczki reprezentacji Polski, która w czwartkowy wieczór pokonała bramkarkę Chelsea w meczu z Ligi Mistrzów (1:1). Tym razem trafiła do siatki w 14. minucie, notując swojego dziewiątego gola w tym sezonie ligowym.

Profil Futbol Kobiecy w Hiszpanii na portalu X zwrócił uwagę na fakt, że było to wyjątkowe osiągnięcie polskiej napastniczki.

"Ewa Pajor w Barcelonie strzeliła co najmniej jednego gola KAŻDEJ drużynie, z którą grała" - napisano.

Taki sam dorobek strzelecki ma Claudia Pina, która zdobyła gola w drugiej połowie, skutecznie egzekwując rzut karny. Hiszpanka mogła mieć o jedno trafienie więcej, ale w pierwszej części spotkania zmarnowała jedenastkę.

W niedzielnym spotkaniu FC Barcelona aż trzykrotnie wykonywała zresztą rzut karny. Poza niewykorzystaną próbą Piny z pierwszej połowy i wykorzystaną z drugiej, piłkę na jedenastym metrze ustawiła też Alexia Putellas. Zdobywczyni Złotej Piłki z lat 2021 i 2022 ustaliła wynik na 4:0, bowiem wcześniej do siatki trafiła także Kika Nazareth.