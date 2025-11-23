Powrót na stronę główną
Wow! Pajor przeszła do historii. To była 14. minuta
Ewa Pajor się nie zatrzymuje i po bramce strzelonej w tygodniu Chelsea tym razem pokonała bramkarkę Levante. FC Barcelona bez problemu pokonała rywalki aż 4:0, a polska napastniczka dokonała wyjątkowej sztuki.
Ewa Pajor
FC Barcelona to murowany faworyt do mistrzostwa Hiszpanii. Katalonki przed niedzielnym meczem z ostatnią drużyną tabeli - Levante - miały w dorobku 10 zwycięstw i tylko jedną porażkę poniesioną w meczu z wiceliderem, Realem Sociedad (0:1). Tym razem niespodzianki nie było. FC Barcelona już w pierwszej połowie rozpoczęła strzelanie. Wszystko za sprawą Ewy Pajor.

Pajor znów trafia do siatki. Dokonała czegoś wyjątkowego

To dobry czas dla napastniczki reprezentacji Polski, która w czwartkowy wieczór pokonała bramkarkę Chelsea w meczu z Ligi Mistrzów (1:1). Tym razem trafiła do siatki w 14. minucie, notując swojego dziewiątego gola w tym sezonie ligowym.

Profil Futbol Kobiecy w Hiszpanii na portalu X zwrócił uwagę na fakt, że było to wyjątkowe osiągnięcie polskiej napastniczki.

"Ewa Pajor w Barcelonie strzeliła co najmniej jednego gola KAŻDEJ drużynie, z którą grała" - napisano.

Taki sam dorobek strzelecki ma Claudia Pina, która zdobyła gola w drugiej połowie, skutecznie egzekwując rzut karny. Hiszpanka mogła mieć o jedno trafienie więcej, ale w pierwszej części spotkania zmarnowała jedenastkę. 

W niedzielnym spotkaniu FC Barcelona aż trzykrotnie wykonywała zresztą rzut karny. Poza niewykorzystaną próbą Piny z pierwszej połowy i wykorzystaną z drugiej, piłkę na jedenastym metrze ustawiła też Alexia Putellas. Zdobywczyni Złotej Piłki z lat 2021 i 2022 ustaliła wynik na 4:0, bowiem wcześniej do siatki trafiła także Kika Nazareth.

  • Levante 0:4 FC Barcelona (0:1)
  • Gole: Ewa Pajor' 14, Kika Nazareth' 51, Claudia Pina' 72k, Alexia Putellas' 90+8k
  • Levante: Alvarez (gk) - Velasco, Le Guilly, Merida, Gabaldon - Alonso (90+2' Soliveres), Marin de la Fuente (85' Luque) - Alharlla (68' Carrasco), Jacome Silva, Cabezas (68' Franco) - Gonzalez (86' Traore)
  • trener: Andres Paris
  • FC Barcelona: Font (gk) - Camara, Paredes, Torrejon, Battle (65' Martinez) - Schertenleib (73' Putellas), Serrajordi (46' Aleixandri), Nazareth - Lopez, Pajor (65' Graham Hansen), Pina (73' Bonmati)
  • trener: Pere Romeu
  • niewykorzystany rzut karny: Claudia Pina' 29

