Fatalna wpadka Realu. Popełnili niewybaczalny błąd

Jakiś czas temu tragiczna śmierć Diogo Joty i jego brata Andre Silvy wstrząsnęła całym środowiskiem. Piłkarz Liverpoolu jechał z bratem samochodem, kiedy doszło do wypadku. Mistrzowie Anglii oddali hołd Portugalczykowi - zastrzegli nr 20 na jego cześć, a ponadto do końca kontraktu (30 czerwca 2027) klub będzie wypłacał jego pensję żonie i dzieciom.

Fatalna wpadka Realu Madryt

Jak relacjonuje "Mundo Deportivo" Real Madryt podczas zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków postanowił oddać hołd osobom, które zmarły w ostatnim roku. Wśród nich byli Diogo Jota i Andre Silva... tylko że klub popełnił skandaliczny błąd.

"Fatalny błąd Realu Madryt! Pomylili piłkarza Elche, Andre Silvę, ze zmarłym bratem Diogo Joty" - grzmi serwis w nagłówku.

"W materiale wideo, który Real Madryt pokazał swoim członkom, zamiast Andre Silvy, który miał się pojawić, pojawił się André Silva grający w Elche, drużynie, z którą Real Madryt zmierzy się dziś wieczorem" - czytamy.

W związku z tym klub wydał oświadczenie z przeprosinami. "Real Madryt CF przeprasza Elche CF i jego zawodnika André da Silvę za omyłkowe umieszczenie jego wizerunku w nekrologu na nagraniu wideo zamiast wizerunku André Silvy, brata piłkarza Liverpoolu, Diogo Joty. Ubolewamy nad tym incydentem" - napisano w serwisie X.

Mecz Elche - Real Madryt zaplanowano na godz. 21:00 w niedzielę 23 listopada. Po wczorajszym meczu FC Barcelony Królewscy spadli na drugie miejsce w tabeli. Blaugrana pokonała Athletic Bilbao 4:0 i ma na swoim koncie 31 pkt - tyle samo co podopieczni Xabiego Alonso. Z kolei Eleche plasuje się na 12. miejscu z dorobkiem 15 pkt.

