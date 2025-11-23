Sebastian Staszewski, były dziennikarz Sport.pl napisał kolejną książkę. "Lewandowski prawdziwy" jest nieautoryzowaną biografią kapitana reprezentacji Polski. Można w niej przeczytać wiele ciekawych historii z życia prywatnego i kariery sportowej Roberta Lewandowskiego.

"Biografia Roberta Lewandowskiego odkrywa przed nami primadonnę"

Na temat książki o Lewandowskim rozpisuje się izraelski portal informacyjny i rozrywkowy "Ynet.co.il". Pisze wprost, że biografia Roberta Lewandowskiego "odkrywa przed nami primadonnę".

"Za monstrualnym napastnikiem kryje się wielki polityk, a jego niedawno opublikowana biografia to potwierdza. Od konfrontacji z Ancelottim w Bayernie Monachium, przez aklimatyzację z Flickiem w Barcelonie, po selekcjonera reprezentacji Polski, który został przez niego zmuszony do rezygnacji. Biografia Lewandowskiego odkrywa przed nami primadonnę" - czytamy w "Ynet.co.il".

Dziennikarz dodaje, że z książki można dowiedzieć się, że Lewandowski miał irytujące zachowania, gwiazdorskie.

"Przez lata krążyło wiele plotek na temat osobowości Lewandowskiego. Nie da się zaprzeczyć jego ogromnemu talentowi, ale drużyny i reprezentacja musiały pogodzić się z irytującym zachowaniem gwiazdy – a niedawno opublikowana obszerna biografia potwierdza, że to prawda. Staszewski ujawnia niewiarygodne historie o napastniku. W książce opublikowano szereg incydentów, które uderzyły Barcelonę dokładnie w czuły punkt: sytuację finansową i odpadnięcie z Ligi Mistrzów w ubiegłym sezonie" - dodaje "Ynet.co.il".

Portal podkreśla, że Lewandowski niezbyt dobrze żył ze swoimi poprzednimi trenerami i że kapitan reprezentacji Polski absolutnie nie pogodził się z odejściem z FC Barcelony.

"Autor książki twierdzi, że Lewandowski pomógł Barcelonie zwolnić Xaviego, ponieważ jego treningi stały się zbyt łatwe i że w Bayernie nie pasował do otwartego podejścia Ancelottiego, który został zwolniony. Wydanie książki to kolejny mecz o ogień. Lewandowski dał Barcelonie jasno do zrozumienia, że jeśli oczekują, że z miłością zaakceptuje degradację, to popełniają gorzki błąd. Będą musieli zmierzyć się z nadszarpniętym ego gwiazdy, która nie zamierza przyjąć roli ukochanego seniora plemienia, który mówi młodym, co mają robić" - pisze "Ynet.co.il".

Lewandowski w tym sezonie w barwach FC Barcelony zagrał 13 spotkań i zdobył osiem bramek.