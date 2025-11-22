Lewandowski strzelił, a Barcelona odleciała! Co za słowa

Od 28 maja 2023 roku fani Barcelony nie mieli okazji, by oglądać mecz swego klubu z trybun Camp Nou. Rozpoczęła się przebudowa legendarnego stadionu, która, jak się później okazało, mocno się wydłużyła. Kolejne terminy nie wypalały, a gdy klub już nawet oficjalnie ogłosił, że na Camp Nou rozegra mecz przedsezonowy o Puchar Gampera, to i tak się nie udało. Dopiero w 22 listopada 2025 roku gwiazdy ustawiły się korzystnie, a zły los odpuścił. Barcelona mogła w końcu zmierzyć się na Camp Nou z Athletikiem Bilbao. Co prawda na oczach jeszcze tylko 25 000 kibiców, ale wciąż.

Robert Lewandowski, czyli jak tworzyć, to historię

Wielu zastanawiało się, kto jako pierwszy trafi na nowo otwartym obiekcie do siatki. Kibice z Katalonii z pewnością liczyli, że będzie to jednak piłkarz Barcelony, a nie Athletiku. Premierowy strzelec objawił się bardzo szybko i okazał się nim nie kto inny jak Robert Lewandowski. Polak urwał się obrońcy już w 4. minucie i strzałem przy bliższym słupku, z pomocą bramkarza, bo jednak Unai Simon nie powinien był tego wpuścić, trafił na 1:0. Ponownie przeszedł tym samym do historii katalońskiego klubu.

Barcelona zakochana w Lewandowskim. Nikt mu tego nie zapomni

Barcelona bardzo dobitnie do podkreśliła w swoich mediach społecznościowych. Na portalu X przypięli, a tym samym wystawili na największą ekspozycję, post obwieszczający, że Lewandowski strzelił pierwszego w historii gola na "nowym" Camp Nou. Na tym się nie skończyło. Jeszcze w trakcie meczu w Barcelona zamieściła w sieci nagranie celebracji Polaka z opisem "Goalski dla historii" oraz zdjęcie z podpisem "Lewangoalski", na którym widzimy, jak cieszy się wraz z Ferminem Lopezem.

Ostatecznie sam Fermin także miał się potem okazję cieszyć z własnego gola. Za to Ferran Torres, który wyszedł dziś w wyjściowej jedenastce razem z Lewandowskim, do siatki trafiał dwa razy. Barcelona wróciła na Camp Nou i wygrała w wielkim stylu 4:0.