Jest awans Lewandowskiego! Tak wygląda klasyfikacja strzelców LaLiga
Robert Lewandowski udowodnił, że jest w wielkiej formie. W meczu z Athletikiem Bilbao (4:0) strzelił pierwszego gola dla FC Barcelony po powrocie na Camp Nou. Potrzebował na to zaledwie czterech minut. Bramka jest istotna także z innego powodu. Dzięki niej Polak zanotował awans w klasyfikacji strzelców LaLiga. Oto jak na ten moment przedstawia się ta klasyfikacja.
SOCCER-SPAIN-BAR-ATH/
Fot. REUTERS/Albert Gea

Robert Lewandowski nie przestaje zachwycać. W ostatnim meczu FC Barcelony przed przerwą na reprezentacje skompletował hat-tricka przeciwko Celcie Vigo i przyczynił się do zwycięstwa 4:2. Z kolei w narodowych barwach zaliczył asystę przeciwko Holandii (1:1), a także gola i asystę w spotkaniu z Maltą (3:2). Po powrocie do klubu znów błysnął skutecznością.

Lewandowski wrócił na Camp Nou i od razu gol. Tak powiększył swój dorobek

W sobotnim meczu z Athletikiem Bilbao polski napastnik nie potrzebował zbyt wiele czasu, by trafić do bramki. Zrobił to już w czwartej minucie. Popisał się wówczas mocnym strzałem przy bliższym słupku, którym pokonał Unaia Simona. W ten sposób Lewandowski zapisał się na kartach historii, bo była to pierwsza bramka zdobyta na dopiero co otwartym po przebudowie słynnym obiekcie Camp Nou.

Więcej goli 37-latek już nie strzelił. Zrobili to jego koledzy - dwa razy Ferran Torres i raz Fermin Lopez, a FC Barcelona wygrała 4:0. Lewandowski z boiska zszedł już w 64. minucie, kiedy to zastąpił go Dro Fernandez. Mimo to kapitan polskiej kadry może mieć powody do zadowolenia. Dzięki bramce poprawił swoją pozycję w klasyfikacji strzelców LaLiga.

Oto klasyfikacja strzelców LaLiga po meczu Barcelona - Athletic. Lewandowski pnie się w górę

Dla Lewandowskiego było to już ósme trafienie w trwających rozgrywkach. Tym samym w wyścigu o Trofeum Pichichi awansował na drugie miejsce. Wyprzedził napastnika Atletico Madryt Juliana Alvareza, który ma w dorobku 7 goli i dwie asysty (Lewandowski nie ma żadnej, dlatego do tej pory był klasyfikowany jedno miejsce niżej - red.).

Liderem pozostaje natomiast Kylian Mbappe. Gracz Realu Madryt ma już na koncie 13 goli, a co za tym idzie, Lewandowski traci do niego aż pięć. Tuż poza czołową trójką znalazł się drugi z piłkarzy FC Barcelony - Ferran Torres, który w sobotę dołożył dwie bramki i w sumie ma ich siedem. Dalsze lokaty zajmują Etta Eyong i Vedat Muriqi. Obaj zdobyli po sześć bramek.

Klasyfikacja strzelców LaLiga:

  • 1. Kylian Mbappe (Real Madryt) - 13 goli, 2 asysty
  • 2. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 8 goli, 0 asyst
  • 3. Julian Alvarez (Atletico Madryt) - 7 goli, 2 asysty
  • 4. Ferran Torres (FC Barcelona) - 7 goli, 1 asysta
  • 5. Etta Eyong (Levante) - 6 goli, 2 asysty
  • 6. Vedat Muriqi (Mallorca) - 6 goli, 0 asyst

