Hiszpanie mówią jednym głosem po tym, co zrobił Lewandowski

W sobotnie popołudnie FC Barcelona rozegrała pierwszy od dwóch lat mecz na Camp Nou. Był to wyjątkowy moment szczególnie dla Roberta Lewandowskiego. Nie dość, że pojawił się w pierwszym składzie, co regułą w tym sezonie nie jest, to jeszcze na jego ramię nałożono opaskę kapitana. I Polak szybko odwdzięczył się za ten zaszczyt. Już w 4. minucie otworzył wynik spotkania z Athletikiem Bilbao.

Robert Lewandowski błysnął, ale zbyt wielu minut do gry nie dostał. Tak jego występ ocenili Hiszpanie

"Historyczny", "Nieustający", "Pierwszy kapitan" - tak pisały o nim hiszpańskie media po 45 minutach. Dodatkowo wystawiły mu wysokie oceny. Doceniły przede wszystkim fakt, że został pierwszym strzelcem gola na zmodernizowanym stadionie. A jak w drugiej połowie radził sobie Polak? W 48. minucie miał okazję do strzelenia kolejnego gola. Chciał skorzystać z zamieszania w polu karnym, ale jego strzał zatrzymał jeden z rywali. I jak się okazało, więcej okazji już nie miał. Powód? Hansi Flick postanowił oszczędzić jego siły i ściągnął go z boiska stosunkowo szybko, bo w 64. minucie.

Co o Polaku miały do powiedzenia hiszpańskie media po meczu? Jakie ostatecznie noty mu wystawiły? Portal barcauniversal.com przypisał mu "8" w 10-stopniowej skali. "Któż inny mógłby zdobyć pierwszą bramkę dla Barcelony na zmodernizowanym Camp Nou, jak nie Robert Lewandowski? Co do tego wątpliwości nie było. Polski weteran z łatwością kreował sobie sytuacje bramkowe od początku spotkania i w 5. minucie lewą nogą pokonał Unaia Simona, dając swojej drużynie prowadzenie" - czytamy.

Jak po pierwszej połowie, tak i po drugiej kataloński "Sport" wystawił naszemu rodakowi "8". Nic więcej do uzasadnienia nie dodał. Wciąż nazywał go "nieustającym" i wychwalał jego wkład nie tylko w wynik, ale i w grę zespołu. "Pokazywał się do podań" - pisali m.in. dziennikarze. "8" Lewandowski otrzymał też od "ElDesmarque". "Napastnik strzelił gola. Był bardzo zaangażowany w akcje i po raz kolejny pokazał przebłyski wielkiego piłkarza, jakim jest" - czytamy w uzasadnieniu. Lewandowskiego docenił również serwis SofaScore, bo wystawił mu "7,8", co było jedną z najwyższych not tego dnia.

Lewandowski przed kolejnymi szansami

Ostatecznie Barcelona wygrała 4:0 z Athletikiem. Kolejną okazję na gole Lewandowski będzie miał już w najbliższy wtorek. Tego dnia Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Chelsea w Lidze Mistrzów. Do gry w La Liga wróci równo za tydzień na starcie domowe z Deportivo Alaves. Te mecze będziemy relacjonować na żywo na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy!