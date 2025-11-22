Co za mecz Barcelony! Lewandowski zapisał się na kartach historii

28 maja 2023 roku FC Barcelona pokonała Mallorcę 3:0, a do siatki trafiali: dwukrotnie Ansu Fati i raz Gavi. To było ostatnie spotkanie Katalończyków na Camp Nou przed przebudową tego legendarnego stadionu. W sobotę 22 listopada, po 2,5 roku oczekiwania, kibice ponownie zasiedli w tym wyjątkowym dla całej piłki nożnej miejscu. Barcelona wróciła do domu, a jej rywalem w meczu 13. kolejki był Athletic Bilbao. Baskowie przyjechali do Katalonii jako siódma drużyna ligi, z dorobkiem 17 punktów. Gospodarze zajmowali drugie miejsce i w przypadku zwycięstwa mogli zrównać się punktami z prowadzącym do tej pory Realem Madryt.

Lewandowski wdarł się do historii. Tego gola w Barcelonie zapamiętają na zawsze

W podstawowym składzie Barcelony oglądaliśmy jednego Polaka. Wojciech Szczęsny znalazł się na ławce rezerwowych, a w podstawowym składzie ponownie zagościł Joan Garcia. Robert Lewandowski, który podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji zanotował asystę i gola, miał odpowiadać za zdobywanie goli.

Co więcej - Polak dostąpił zaszczytu wyprowadzenia zespołu na murawę z opaską. To właśnie jemu Hansi Flick powierzył funkcję kapitana.

Faworytem meczu była Barcelona, która trzy ostatnie spotkania z rywalem z Bilbao kończyła zwycięstwem. 25 maja na jego terenie wygrała 3:0, a do siatki dwukrotnie trafiał Lewandowski. W sobotę ponownie znalazł sposób na pokonanie Unaia Simona. Już w czwartej minucie gry otworzył wynik spotkania, wykorzystując błąd bramkarza reprezentacji Hiszpanii. Uderzył przy bliższym słupku i przeszedł do historii jako zdobywca pierwszego gola na nowym Camp Nou.

Goście próbowali się odgryzać. W pierwszej połowie Nico Williams trafił nawet w boczną siatkę, ale to było wszystko, na co przez 45 minut stać było Athletic. W doliczonym czasie gry Ferran Torres wykorzystał prostopadłe podanie od Lamine'a Yamala i podwyższył prowadzenie. Znów pomógł Simon, który nie rozgrywał najlepszego meczu w swojej karierze. Z kolei Torres mógł świętować - wcześniej w innej sytuacj jego radość po trafieniu do siatki stłumiła decyzja sędziego, który odgwizdał spalonego.

Po zmianie stron stało się jasne, że Lewandowski tylko przez 45 minut będzie kapitanem Barcelony. W przerwie na murawie zameldował się Ronald Araujo, który w hierarchii kapitanów jest wyżej od Polaka. Urugwajczyk zajął miejsce na środku obrony obok Pau Cubarsiego, a na lewą stronę - nominalną dla siebie - wrócił Gerard Martin.

Gospodarze tak jak świetnie rozpoczęli pierwszą połowę, tak równie udanie zaczęli grę po przerwie. Kombinacyjna akcja Ferrana Torresa i Erica Garcii przyniosła kolejnego gola. Do siatki trafił Fermin Lopez, który idealnie odnalazł się w polu karnym.

Kolejny stracony gol nie był jedynym problemem dla gości. Oihan Sancet najpierw został upomniany żółtą kartką, ale po weryfikacji VAR sędzia zdecydował się odesłać go do szatni. Brutalny i złośliwy faul pomocnika Athleticu sprawił, że od 55. minuty goście musieli grać w osłabieniu.

Ostatecznie do końca meczu zobaczyliśmy już tylko jednego gola. Spora w tym zasługa także Joana Garcii, którego dobra interwencja zatrzymała strzał Daniego Viviana. Bramkarz Barcelony udanie wrócił między słupki i zachował czyste konto. Pod drugą bramką rywali dobił Ferran Torres, a Barcelona pokonała Athletic 4:0 i dzięki temu zrównała się punktami z Realem, który w niedzielę 23 listopada zagra z Elche.

W kolejnym ligowym meczu Katalończycy zagrają z Deportivo Alaves. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 29 listopada o 16:15. Tego samego dnia o 18:30 swój następny mecz na krajowym podwórku zagra Athletic, który na wyjeździe zmierzy się z Levante. Oba zespoły w tygodniu zmierzą się z kolejnymi rywalami w Lidze Mistrzów.

We wtorek 25 listopada Barcelona zagra w Londynie z Chlesea, a Athletic w Pradze ze Slavią. Oba mecze rozpoczną się o 21:00.