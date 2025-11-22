Media: Dogadali się! Oto, gdzie grać będzie Vinicius w przyszłym sezonie

Wszyscy doskonale pamiętają sytuację z październikowego El Clasico, kiedy Xabi Alonso zmienił świetnie spisującego się Viniciusa. Brazylijczyk nie mógł pogodzić się z tą decyzją i początkowo powędrował do szatni. Później udał się na ławkę rezerwowych, ale jego zachowanie - bez należytego szacunku do szkoleniowca - odbiło się szerokim echem w hiszpańskich mediach. Niedługo później mówiło się o tym, że Vinicius jest gotowy do odejścia z Realu.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun nowym trenerem Legii? Kosecki: Nie brałem tego pod uwagę, ale byłbym zadowolony

Dużo szumu i... nowy kontrakt?

Obecna umowa Brazylijczyka z Realem wygasa w czerwcu 2027 roku. Hiszpańskie media przekonywały, że gwiazdor "Los Blancos" chce odejść następnego lata - tak, by klub mógł otrzymać jeszcze za niego niemałą kwotę za transfer. Gdyby zdecydował się na opuszczenie ekipy z Madrytu rok później, to wówczas odszedłby za darmo.

Jako potencjalne kierunki wskazywano kluby z Premier League. Od początku pisano, że Viniciusa nie interesuje gra w Arabii Saudyjskiej. Minęło kilkanaście dni, a nastroje wokół Brazylijczyka się zmieniły.

Według dziennika "AS" on sam stwierdził, że nie wyobraża sobie grać w innym klubie niż Real Madryt. Został piłkarzem tego zespołu w 2018 roku. Brazylijczyk oraz działacze "Królewskich" zdają sobie sprawę z tego, że jak najszybsze porozumienie ws. przedłużenia kontraktu położy kres wszystkim plotkom.

Skrucha Viniciusa. "Wiedzą, do czego jest zdolny"

"AS" przekonuje, że partnerzy Viniciusa z Realu nie mają już mu za złe jego ekspresyjnych zachowań. Brazylijczyk wykazał skruchę.

"Jego relacje z kolegami z Realu Madryt pozostają niezmienne. Wiedzą, do czego jest zdolny i znają jego osobowość. Gest przeprosin skierowany do szatni został dobrze przyjęty i chociaż nigdy nie wątpili w niego ani w jego zaangażowanie, to pozytywny krok, który został doceniony przez grupę. Kibice publicznie i otwarcie mu wybaczyli, a wszyscy w Valdebebas są przepełnieni radością" - napisał "AS".

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU