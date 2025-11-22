W Hiszpanii wrze po historii z Barceloną i Lewandowskim. "Manipulowanie rywalizacją"

Przy okazji listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski swoją premierę miała książka "Lewandowski. Prawdziwy" autorstwa Sebastiana Staszewskiego. W niej nie brakuje wielu ciekawych wątków, także tych związanych z Barceloną. O jednym z nich katalońskie media cały czas dyskutują.

Wrze w Hiszpanii po prośbie Barcelony do Lewandowskiego. "Manipulowanie rywalizacją"

Wątek z prośbą Barcelony do Lewandowskiego cały czas jest szeroko komentowany w Hiszpanii. Do sprawy odniósł się Juanma Castano, dyrektor programu "El Partidazo" w radiu COPE.

- To, co brzmi trochę jak żart, wydaje mi się niebezpieczne. Ktoś mógłby to zinterpretować jako manipulowanie rywalizacją. Czy wyobrażacie sobie, że prezes mówi bramkarzowi: niech strzelają ci gole? To sprzeczne z duchem sportu i to zakłóca rywalizację, bo ci, z którymi Barcelona grała w tych dwóch meczach, to przypuszczam, że mieli coś do stracenia w porównaniu z innymi - tłumaczył Castano.

- W takich przypadkach, które zwykle zdarzają się pod koniec sezonu, najlepiej, żeby zawodnik nie grał - uważa Isaac Fouto.

Lewandowski wiedział o prośbie Barcelony? "Nie wierzę, że potraktował to poważnie"

O co w tej sytuacji chodzi? Barcelona miała poprosić Lewandowskiego o to, by nie strzelał goli w meczach z Realem Mallorka i Celtą Vigo w końcówce sezonu 22/23. Wtedy Lewandowski miał 23 trafienia w La Liga, a przekroczenie granicy 25 goli oznaczałoby dodatkową premię dla Bayernu Monachium w wysokości 2,5 mln euro.

- To szokująca historia. Rozumiem, że wywołała tak wielkie zdziwienie. Takie rzeczy nie zdarzają się w piłce nożnej codziennie. To było szokujące dla Roberta, który nigdy nie spotkał się z taką prośbą. Jest napastnikiem i wszyscy proszą go, żeby strzelał, a nie żeby tego nie robił. Robert był wtedy liderem klasyfikacji strzelców, a mistrzostwo Hiszpanii było rozstrzygnięte. Nie wierzę, że Robert potraktował to poważnie. Jeśli nie strzelił gola w tych dwóch meczach, to nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że nie był w stanie - mówił Staszewski w rozmowie z katalońskim dziennikiem "Sport".

W tym sezonie Lewandowski ma już siedem goli w lidze hiszpańskiej. W sobotę o godz. 16:15 będzie miał okazję do poprawienia swojego wyniku, kiedy to Barcelona zagra na nowym Camp Nou z Athletikiem. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

