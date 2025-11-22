Znamy skład Barcelony w hicie kolejki! Oto co Flick zrobił z Polakami

W maju 2023 r. FC Barcelona zagrała swój ostatni na Spotify Camp Nou przed rozpoczęciem przebudowy tego obiektu. Później Barcelona rozgrywała domowe mecze na Stadionie Olimpijskim na wzgórzu Montjuic. Koszt budowy nowego Camp Nou wyniósł około 1,5 mld euro, a czas oczekiwania na powrót na ten legendarny obiekt dobiegł już końca. W sobotnie popołudnie FC Barcelona zagra na murawie Camp Nou z Athletikiem, aktualnie siódmym zespołem w stawce ligi hiszpańskiej.

Zmiany w składzie Barcelony. Szczęsny znów będzie rezerwowym. Co z Lewandowskim?

Hansi Flick nie ma do dyspozycji wszystkich zawodników w Barcelonie. Ze względu na zawieszenie brakuje Frenkiego de Jonga, a Pedri, Gavi i Marcus Rashford są niedostępni z powodu urazów czy choroby, jak w przypadku Anglika. Jedno było jednak pewne: do bramki wróci Joan Garcia, co oznaczało powrót Wojciecha Szczęsnego na ławkę rezerwowych.

W związku z absencją Rashforda znalazło się miejsce w wyjściowym składzie zarówno dla Roberta Lewandowskiego, jak i dla Ferrana Torresa. Ofensywny tercet uzupełnia Lamine Yamal, a na ławce rezerwowych znajdzie się Raphinha, który wraca po kontuzji. - Raphinha zacznie mecz na ławce, a potem zobaczymy, ile minut zagra - ogłosił Flick na przedmeczowej konferencji prasowej.

Do tej pory Lewandowski grał siedmiokrotnie przeciwko Athletikowi, z czego pięć razy w La Liga, i w tych meczach strzelił pięć goli oraz miał jedną asystę. Barcelona wygrała 3:0 z Athletikiem w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu po dublecie Lewandowskiego i trafieniu Daniego Olmo.

Skład Barcelony na mecz z Athletikiem:

Joan Garcia - Jules Kounde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Eric Garcia, Fermin Lopez, Dani Olmo - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres

Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - Athletic od godz. 16:15 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

