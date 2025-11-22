Hiszpanie już wiedzą! Oto co Flick zrobi z Lewandowskim i Szczęsnym w hicie

Ponad 900 dni - tyle czasu minęło od ostatniego meczu Barcelony na Spotify Camp Nou. Po długich tygodniach, a nawet miesiącach oczekiwania, Barcelona wróci na swój legendarny obiekt, a jej pierwszym rywalen na nowym Camp Nou będzie baskijski Athletic. "Marzyliśmy o powrocie. Teraz to się stało. Wracamy do domu" - pisała Barcelona w komunikacie. - Kiedy wszedłem po schodach na trening i dotarłem na murawę... to było niewiarygodne uczucie, a dookoła zobaczyłem wszystkich kibiców - mówił Flick na przedmeczowej konferencji prasowej (cytat za: fcbarca.com).

REKLAMA

Zobacz wideo Najstraszniejsza dzielnica. Szyldy po arabsku i apel: Więcej Yamalów, mniej eksmisji

Tak Flick zestawi skład Barcelony. Lewandowski od początku, Szczęsny rezerwowym

Niemal wszystkie hiszpańskie media są ze sobą zgodne co do przewidywanego składu Barcelony. Między słupki wróci Joan Garcia, który wystąpi w oficjalnym meczu po blisko dwumiesięcznej przerwie. To też oznacza, że Wojciech Szczęsny wraca do roli rezerwowego. "Szczęsny ponownie znajdzie się na drugim planie" - piszą katalońskie media.

W linii defensywy Barcelony zobaczymy kwartet Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde. Madrycka "Marca" uważa, że obok Cubarsiego pojawi się Ronald Araujo, natomiast "AS" przewiduje, że w roli prawego obrońcy wystąpi Garcia, a Kounde będzie rezerwowym. W kontekście linii ataku wspominamy, że wystąpi Robert Lewandowski, a na skrzydłach pomagać mu będą Lamine Yamal i Ferran Torres. Wspólny występ Lewandowskiego i Torresa jest możliwy ze względu na chorobę Marcusa Rashforda.

Największe problemy Barcelona ma z ustawieniem trójki środkowych pomocników. Frenkie de Jong jest zawieszony na spotkanie z Athletikiem, a Pedri i Gavi są kontuzjowani. Najprawdopodobniej to będzie szansa dla Marca Casado, Fermina Lopeza i Daniego Olmo. "Flick będzie musiał poradzić sobie z brakiem dwóch niezawodnych graczy. Nie wydaje się, by Flick miał zbyt wiele niewiadomych w składzie" - pisze dziennik "Sport".

Zobacz też: Burza wokół Papszuna. Oto co mówią przepisy

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Athletikiem:

Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia/Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Marc Casado, Fermin Lopez, Dani Olmo - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres

Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - Athletic od godz. 16:15 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.