Hiszpanie już wiedzą! Oto co Flick zrobi z Lewandowskim i Szczęsnym w hicie

Ponad 900 dni - tyle czasu minęło od ostatniego meczu Barcelony na Spotify Camp Nou. Po długich tygodniach, a nawet miesiącach oczekiwania, Barcelona wróci na swój legendarny obiekt, a jej pierwszym rywalen na nowym Camp Nou będzie baskijski Athletic. "Marzyliśmy o powrocie. Teraz to się stało. Wracamy do domu" - pisała Barcelona w komunikacie. - Kiedy wszedłem po schodach na trening i dotarłem na murawę... to było niewiarygodne uczucie, a dookoła zobaczyłem wszystkich kibiców - mówił Flick na przedmeczowej konferencji prasowej (cytat za: fcbarca.com).
Niemal wszystkie hiszpańskie media są ze sobą zgodne co do przewidywanego składu Barcelony. Między słupki wróci Joan Garcia, który wystąpi w oficjalnym meczu po blisko dwumiesięcznej przerwie. To też oznacza, że Wojciech Szczęsny wraca do roli rezerwowego. "Szczęsny ponownie znajdzie się na drugim planie" - piszą katalońskie media.
W linii defensywy Barcelony zobaczymy kwartet Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde. Madrycka "Marca" uważa, że obok Cubarsiego pojawi się Ronald Araujo, natomiast "AS" przewiduje, że w roli prawego obrońcy wystąpi Garcia, a Kounde będzie rezerwowym. W kontekście linii ataku wspominamy, że wystąpi Robert Lewandowski, a na skrzydłach pomagać mu będą Lamine Yamal i Ferran Torres. Wspólny występ Lewandowskiego i Torresa jest możliwy ze względu na chorobę Marcusa Rashforda.
Największe problemy Barcelona ma z ustawieniem trójki środkowych pomocników. Frenkie de Jong jest zawieszony na spotkanie z Athletikiem, a Pedri i Gavi są kontuzjowani. Najprawdopodobniej to będzie szansa dla Marca Casado, Fermina Lopeza i Daniego Olmo. "Flick będzie musiał poradzić sobie z brakiem dwóch niezawodnych graczy. Nie wydaje się, by Flick miał zbyt wiele niewiadomych w składzie" - pisze dziennik "Sport".
Zobacz też: Burza wokół Papszuna. Oto co mówią przepisy
Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - Athletic od godz. 16:15 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!