To się dzieje. Słynny dziennikarz ogłasza ws. następcy Lewandowskiego

Owszem, Lewandowski wciąż jest gwarantem bramek, a siedem trafień w dwunastu klubowych grach w tym sezonie to nie jest powód do wstydu. Jednak ma już 37 lat, a dwie kontuzje mięśniowe, które przytrafiły mu się na początku sezonu, wywołały w klubie pytania, czy to aby nie jest moment, by poszukać nowego napastnika? Polak ma kontrakt do końca sezonu 2025/2026, więc być może oglądamy jego ostatnie miesiące w barwach "Dumy Katalonii".

REKLAMA

Zobacz wideo "Pracowałem w ciszy, obawiałem się". Obóz Lewandowskiego mógł przeszkodzić przy tworzeniu książki?

Trzy warianty na zastąpienie Lewandowskiego

O kwestię następcy Lewandowskiego zapytany został Matteo Moretto, dziennikarz sportowy, który często udziela się też na kanale YouTube Fabrizio Romano. Wymienił on dwa nazwiska, które są brane pod uwagę przez Barcelonę.

Faworytem do sprowadzenia przez prezesa klubu Joana Laporte jest Julian Alvarez, który w 2024 roku dołączył do Atletico Madryt z Manchesteru City. W tym roku Argentyńczyk imponuje formą, w 15 spotkaniach zdobył 9 bramek, a do tego dołożył też 5 asyst. Barcelona z pewnością musiałaby jednak sięgnąć głęboko go kieszeni, bo kontrakt Alvareza w Madrycie obowiązuje aż do 2030 roku, a madrytczycy sami wydali za niego aż 75 milionów.

Według włoskiego insajdera transferowego drugą opcją jest piłkarz, który już zastąpił Lewandowskiego, choć dopiero po roku od jego opuszczenia Bayernu Monachium. Jest nim oczywiście Harry Kane. Od momentu jego pojawienia się w Bawarii nikt już nie płacze za Polakiem, gdyż Anglik w 113 spotkaniach dla Bayernu zdobył 108 bramek i zaliczył 29 asyst. Tylko w tym sezonie trafił do siatki już 23 razy i według wielu ekspertów obecnie jest najlepszym środkowym napastnikiem świata.

Haczykiem w pozyskaniu Kane'a jest jego klauzula odejścia. Według "Sport Bild" ta wynosi 65 milionów euro, ale wyłącznie w styczniu 2026 roku. Trudno oczekiwać, by poruszająca się w rygorystycznych warunkach finansowych Barcelona już za dwa miesiące miała wolne takie fundusze. Później zaś owa "promocja" przepadnie.

Trzecia opcja jest najbardziej frapująca, gdyż według Moretto Barcelona poszukuje młodych zawodników o bardzo dużym potencjale. Wprawdzie Włoch nie wymienił tu żadnego konkretnego nazwiska, ale kilku piłkarzy spełniających kryteria wieku przewijało się już w mediach. Jednym z nich był gwiazdor Levante, 22-letni Karl Etta Eyong.

Czy jednak piłkarz takiego pokroju mógłby godnie zastąpić Lewandowskiego? Z pewnością nie byłaby to łatwa sztuka. Polak od momentu przybycia do Hiszpanii zagrał w 159 meczach "Blaugrany". Strzelił w nich 108 goli i zaliczył 20 asyst.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU