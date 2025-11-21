Flick oficjalnie ogłosił ws. Szczęsnego. Tego już nie cofnie

Szczęsny rozpoczął sezon 2025/2026 na ławce rezerwowych i przez tygodnie nie dostawał jakichkolwiek szans do gry. Wszystko zmieniło się jednak, kiedy kontuzji pod koniec września doznał Joan Garcia. Polak wrócił do pierwszego składu i wystąpił w aż dziewięciu spotkaniach w pełnym wymiarze czasowym. Miał okazję m.in. zagrać przeciwko Realowi Madryt. Czy jednak niedługo 35-latek ponownie wypadnie z podstawowego składu?

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Lewandowskim: Ostatnia konferencja była jego najlepszym występem w kadrze

Garcia wraca. Flick ogłosił, co czeka Szczęsnego

Hiszpańskie media wielokrotnie podkreślały, że w wizji klubu Szczęsny ma być nie tyle co rywalem, a mentorem dla Garcii. Kimś, kto pomoże mu się odnaleźć w jednym z największych klubów świata. Szczęsny też nigdy nie kłócił się z tym, że to jego młodszy kolega znajduje się wyżej w hierarchii Hansiego Flicka. Wręcz przeciwnie: przy każdej możliwej okazji zachwalał Hiszpana.

ZOBACZ TEŻ: Barcelona pokazała filmik z Lewandowskim i się zaczęło. Ogromna burza. "Haniebne"

W trakcie minionej przerwy reprezentacyjnej 24-latek zdążył wrócić do pełni zdrowia i bierze już pełny udział w treningach Barcy. Na konferencji prasowej Flick został więc zapytany, który golkiper w trakcie sobotniego meczu z Athletikiem Bilbao wyjdzie w pierwszym składzie i czy będzie to Garcia. Długo się nie zastanawiał. - Garcia? Tak, zgadza się - skwitował Niemiec.

Wszystko jest zatem jasne. Spotkanie FC Barcelony z Athletikiem Bilbao rozpocznie się 21 listopada o godzinie 16:15. Polski kibic nie będzie mógł tym razem liczyć na czyste konto Szczęsnego, ale za to może oczekiwać bramek skutecznego ostatnio Roberta Lewandowskiego.