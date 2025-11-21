Cios w Szczęsnego przed hitem La Liga. Katalończycy piszą wprost

W poprzednim sezonie Wojciech Szczęsny był bardzo pewnym punktem FC Barcelony, ale w obecnym nie prezentuje się tak dobrze, ale też i jego koledzy nie bardzo mu w tym pomagają. "Polski bramkarz nie osiągnął poziomu, jaki prezentował Joan Garcia, choć sam również padł ofiarą systemu defensywnego, który był przełamywany mecz po meczu" - ocenili dziennikarze "Mundo Deportivo".

Wojciech Szczęsny straci miejsce w składzie FC Barcelony?

Co zaś tyczy się samego Joana Garcii, to Hiszpan stracił miejsce w składzie na kilka tygodni z powodu kontuzji kolana. Wszystko jednak wskazuje na to, że jest już zdrowy do gry i to on wybiegnie od pierwszej minuty w sobotę przeciwko Athleticowi. Będzie to pierwsze spotkanie FC Barcelony na przebudowywanym ciągle Camp Nou.

"Joan Garcia wróci do podstawowego składu w meczu z Bilbao po tym, jak dwa miesiące temu przeszedł artroskopię lewego kolana z powodu zerwania łąkotki przyśrodkowej. Operacja miała miejsce w po meczu na stadionie Carlos Tartiere przeciwko Realowi Oviedo i od tego czasu Szczęsny grał w bramce, prezentując się dość nierówno" - czytamy w katalońskim "Sporcie".

A jak wyglądają statystyczne dokonania obu panów? Szczęsny w obecnym sezonie rozegrał dziewięć spotkań, w których nie zachował ani jednego czystego konta, a wpuścił za to 17 bramek. Bilans? Pięć wygranych, trzy porażki i remis.

Joan Garcia? Siedem spotkań, trzy czyste konta i tylko pięć straconych bramek. Przy tym sześć wygranych i jeden remis.

Mecz FC Barcelona - Athletic zostanie rozegrany w sobotę 22 listopada o godz. 16:15. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

