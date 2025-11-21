Tak Lewandowski zareagował na sensacyjną prośbę Barcelony

W ostatnich dniach jest dosyć sporo szumu wokół premiery książki pt. "Lewandowski. Prawdziwy", którą napisał Sebastian Staszewski. Dziennikarze konfrontowali Roberta Lewandowskiego z niektórymi fragmentami tej książki, np. z pretensjami Jakuba Kamińskiego czy słowami, że "Piotr Zieliński osiągnąłby więcej, gdyby nie przyjaźnił się z takim głupkiem, jak Łukasz Skorupski". - Jeśli chodzi o nasze relacje, to ja Łukasza lubię - komentował Lewandowski. W książce nie zabrakło także wątków Lewandowskiego w Barcelonie.

Tak Lewandowski zareagował na prośbę Barcelony. "Nie wierzę, że Robert tak to potraktował"

Kataloński dziennik "Sport" rozmawiał ze Staszewskim po premierze książki. Tamtejsze medium zapytało autora o sytuację z sezonu 22/23, gdzie Lewandowski miał otrzymać prośbę od władz Barcelony, by nie strzelał więcej bramek w końcówce rozgrywek, bo to wiązałoby się z zapłatą bonusów dla Bayernu Monachium.

- To szokująca historia. Rozumiem, że wywołała tak wielkie zdziwienie. Takie rzeczy nie zdarzają się w piłce nożnej codziennie, potwierdziłem to w trzech źródłach. To było szokujące dla Roberta, który nigdy nie spotkał się z taką prośbą. Jest napastnikiem i wszyscy proszą go, żeby strzelał, a nie żeby tego nie robił. Robert był wtedy liderem klasyfikacji strzelców, a mistrzostwo Hiszpanii było rozstrzygnięte. Rozumiem więc, że Barcelona, znajdując się w tak trudnej sytuacji, poprosiła go o to - powiedział Staszewski.

- Nie wierzę, że Robert potraktował to poważnie. Jeśli nie strzelił gola w tych dwóch meczach, to nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że nie był w stanie. Trzeba powiedzieć, że dwa lata później Robert strzelił 27 goli i Barcelona musiała zapłacić premię. Ale tylko raz, a nie dwa - dodał polski dziennikarz.

Lewandowski strzelił swojego 23. gola w lidze w przegranym 1:3 spotkaniu z Realem Valladolid. W dwóch ostatnich kolejkach Barcelona grała z Mallorką i Celtą Vigo. To pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną 3:0 Barcelony, a Lewandowski asystował przy trafieniu Ansu Fatiego. W ostatniej kolejce Barcelona przegrała 1:2 z Celtą.

Mimo tej prośby Lewandowski cały czas notuje bardzo dobre liczby w barwach Barcelony. Do tej pory Polak zagrał 159 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 108 goli i zanotował 20 asyst. Lewandowskiemu brakuje zaledwie dwunastu goli, by znaleźć się w czołowej dziesiątce najlepszych strzelców w historii Barcelony. Obecnie to miejsce piastuje Josep Escola, który w latach 1934-1937 i 1940-1948 strzelił 120 goli.

Lewandowski może strzelić kolejne gole w barwach Barcelony przy okazji sobotniego meczu z Athletikiem, który rozpocznie się o godz. 16:15. To będzie pierwsze spotkanie Barcelony na nowym Camp Nou. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.