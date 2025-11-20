Hiszpanie piszą o Lewandowskim i "konflikcie" z kolegą z drużyny

Reprezentacja Polski poznała rywali w barażach o mistrzostwa świata. W półfinale zmierzymy się z Albanią, a jeśli wygramy, o mundial zawalczymy z triumfatorem starcia Ukraina - Szwecja.

Hiszpańskie media zobaczyły ścieżkę reprezentacji Polski i zaczęły się rozpisywać o potencjalnym starciu dwóch zawodników FC Barcelony. Dziennikarze "Mundo Deportivo" wszystko opisali w swoim najnowszym artykule. "Losowanie w Zurychu ujawniło możliwość starcia o ten wielki cel między dwoma z trzech piłkarzy FC Barcelony, którzy mają szansę na awans - Polakiem Robertem Lewandowskim i Szwedem Roonym Bardghjim" - czytamy.

Serwis pisze, że jeśli Polska przejdzie Albanię może trafić Szwecję. "Jeśli napastnik Barcelony pomyślnie przejdzie przez tę rundę, pozostanie jeszcze druga przeszkoda, która może postawić go w konflikcie ze skrzydłowym Barcelony Bardghjim, jeśli Szwecja wygra poprzedni wyjazdowy mecz z Ukrainą" - czytamy.

Nie tylko Lewandowski i Bardghji z Barcelony powalczą o mundial w barażach

Serwis wspomina, że nie tylko Lewandowski i Bardghji będą walczyć w barażach o awans. Następny jest Andreas Christensen, który razem z Danią w półfinale Macedonii Północnej. Jeśli uda im się wygrać zmierzą się z triumfatorem pojedynku Czechy-Irlandia.

Udział w mundialu zapewniło sobie już 12 z 16 europejskich drużyn: Austria, Belgia, Chorwacja, Anglia, Francja, Niemcy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Szkocja, Hiszpania i Szwajcaria.

"Mundo Deportivo" informuje, że FC Barcelona powinna mieć 18 reprezentantów na mistrzostwach świata, czyli o jednego piłkarza więcej niż podczas mundialu w Katarze.

"Po czwartkowym losowaniu, z trzech piłkarzy Barcelony, którzy zagrają w barażach, tylko dwóch może osiągnąć ten cel, a w tle widać potencjalną walkę Lewandowskiego z Roonym, co oznacza, że jeden z nich może zostać pominięty" - zakończono.