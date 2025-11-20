Wszyscy już skreślili Szczęsnego, a tu takie słowa. "Padł ofiarą systemu"

Wojciech Szczęsny podobnie jak w poprzednim sezonie dość niespodziewanie dostał się do wyjściowego składu FC Barcelony. Pod koniec września kontuzji nabawił się ten, który na początku rozgrywek zajął jego miejsce - Joan Garcia. Były bramkarz Espanyolu zerwał łąkotkę wewnętrzną w lewym kolanie, dlatego w przez niemal dwa miesiące pauzował. Teraz jednak wraca, a to oznacza, że Szczęsny znów wyląduje na ławce rezerwowych.
Tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Według "Mundo Deportivo" Garcia pojawi się w bramce FC Barcelony już w najbliższym meczu z Athletikiem Bilbao (sobota 22 listopada, godz. 16:15). Oprócz niego do składu po kontuzji wróci także Brazylijczyk Raphinha. Zdaniem gazety: "z różnych powodów Barcelona bardzo odczuwała ich nieobecność". Tyczy się to także postawy Szczęsnego.
W tym sezonie polski bramkarz wystąpił w sumie w dziewięciu meczach i niestety jego statystyki nie powalają na kolana. W tym czasie stracił aż 17 bramek i ani razu nie zachował czystego konta. Oczywiście zaliczył też dobre momenty, jak obroniony rzut karny Kyliana Mbappe w El Clasico. Z drugiej strony zdarzały mu się również błędy, jak ten w spotkaniu z Clubem Brugge (3:3), gdzie przed kompletną katastrofą uratował go VAR.
Hiszpańscy dziennikarze nie mieli wątpliwości, że Szczęsny przez ten czas wypadł gorzej od swojego rywala. - Polski bramkarz nie osiągnął poziomu, jaki prezentował Joan Garcia, choć sam również padł ofiarą systemu defensywnego, który był przełamywany mecz po meczu - podkreślali.
Chodziło im o taktykę, jaką w grze obronnej stosowała ekipa Hansiego Flicka. Ta charakteryzowała się wysoko ustawioną linią defensorów. Problem w tym, że bez mocnego pressingu i dyscypliny w trzymaniu pozycji rywalom łatwo było znaleźć w niej luki. Tym samym często dochodzili do łatwych sytuacji strzeleckich, w których Szczęsny nie miał zbyt wiele do powiedzenia.
Dlatego też "Mundo Deportivo" nie miało do Szczęsnego wielkich pretensji. - Pomimo straty gola w każdym spotkaniu, pokazał, że Barca ściągnęła go, aby wzmocnić pozycję między słupkami i zrobić różnicę we własnym polu karnym - podsumowano.
