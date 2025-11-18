Oto co łączy Lamine'a Yamala i Real Madryt. Aż nie chce się w to wierzyć

Wokół Lamine'a Yamala pojawiło się ostatnio mnóstwo kontrowersji. Coraz częściej mówi się o nim nie tylko w kontekście futbolowym, ale i również skandali, czy romansów. Jest on równie polaryzującym zawodnikiem co np. Vinicius Junior z Realu Madryt. Takich zawodników albo uwielbiasz, albo nienawidzisz. Teraz "Marca" opublikowała raport hiszpańskiego Obserwatorium Rasizmu i Ksenofobii (Oberaxe), który zmierzył poziom nienawiści względem piłkarzy, czy klubów w mediach społecznościowych. Celem tej publikacji jest "sprawdzenie skali tych nagannych praktyk" - podkreślają hiszpańscy dziennikarze.

Lamine Yamal najbardziej znienawidzonym piłkarzem w Hiszpanii

Jeśli chodzi o samych piłkarzy "zwycięzcą" jest... Lamine Yamal. "Piłkarz Barcelony jest obiektem aż 60 proc. obelg w mediach społecznościowych" - pisze Marca. W jego kierunku często padają określenia dot. jego pochodzenia czy koloru skóry.

- Zaobserwowaliśmy to niedawno. Sposób, w jaki ta osoba publiczna przedstawia swoje pochodzenie i kolor skóry, wyraźnie pokazuje, jak hejterzy próbują go atakować i oceniać z negatywnymi uprzedzeniami - powiedział Tomas Fernandez, dyrektor Oberaxe, cytowany przez "Marcę".

Drugim "znienawidzonym" piłkarzem w Hiszpanii jest Vinicius Junior, który - według wyliczeń obserwatorium - otrzymuje 29 proc. obelg, czyli ponad dwa razy mniej od Lamine'a Yamala. Na najniższym stopniu podium uplasował się Kylian Mbappe z trzema procentami.

Real Madryt najbardziej hejtowanym klubem w Hiszpanii

Zmierzono również poziom nienawiści hiszpańskich drużyn. W tej kategorii najczęściej "obrywa" Real Madryt z wynikiem 34 proc. Druga jest FC Barcelona (32 proc.). Co może zaskoczyć, trzeci jest... Real Valladolid z liczbą 17 procent.

Tomas Fernandez wziął również udział w rozmowie z Cadeną Ser, w której tak podsumował hejt w mediach społecznościowych. - To, co dzieje się w piłce nożnej, jest odbiciem społeczeństwa, które publikuje te obraźliwe komunikaty. Wiele z nich używa nawet agresywnego lub poniżającego języka - stwierdził.

- Wiele osób uważa, że nie robią czegoś aż tak obraźliwego, ale rzeczywistość jest taka, że może to mieć odzwierciedlenie w realnym świecie, prowadząc nawet do agresji - zakończył.