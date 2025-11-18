Szczęsny pod ostrzałem Hiszpanów. "Nie powtórzył się cud"

Ostatnia w tym roku przerwa reprezentacyjna dobiega końca. Polacy zremisowali z Holandią (1:1) i pokonali Maltę (3:2). W tym zgrupowaniu nie brał oczywiście udziału Wojciech Szczęsny. Polak był jednym z piłkarzy Barcelony, którzy nie wystąpili w meczach międzypaństwowych. Czy pozostałe tygodnie 2025 roku będą dla niego udane? Katalońscy dziennikarze wprost piszą o tym, że czekają na powrót Joana Garcii.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, dlaczego wrócił do reprezentacji Polski

"Polak bronił to, co musiał". Krytykują Szczęsnego

"Został tylko Szczesny i tym razem nie powtórzył się zeszłoroczny cud. Polak bronił to, co musiał. Aby nas zrozumieć, nie zdobywał punktów, tak jak robią to wielcy bramkarze. Przykładów nie trzeba podawać. A może jednak? Courtois utrzymuje Real Madryt przy życiu, to oczywiste. A przypadek Sommera, bramkarza Interu, który w zeszłym roku w półfinale Ligi Mistrzów zatrzymał Barcę również wydaje się oczywisty" - tak w swoim najnowszym felietonie pisze Joan Battle z katalońskiego "Sportu".

Dziennikarz uważa, że kwestia powrotu kontuzjowanego ostatnio Joana Garcii jest jedną z najważniejszych w Barcelonie. Podobnie zresztą jak powrót do zdrowia Raphinhii.

Garcia - bramkarz, który do Barcelony trafił latem - w pierwszych sześciu ligowych meczach zanotował pięć zwycięstw i jeden remis. W sześciu kolejnych spotkaniach - już ze Szczęsnym w bramce - podopieczni Hansiego Flicka wygrali cztery razy, a dwukrotnie ponosili porażkę.

Wojciech Szczęsny w dziewięciu spotkaniach tego sezonu stracił aż 17 goli. Nie zachował ani jednego czystego konta. Kolejny mecz Barcelony już w sobotę 22 listopada. Katalończycy zagrają u siebie z Athletic Bilbao. Spotkanie rozpocznie się o 16:15.