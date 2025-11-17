Oni już wiedzą. Oto idealny następca Lewandowskiego

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony w lipcu 2022 roku. Od tamtego momentu strzelił dla "Dumy Katalonii" 108 goli. Polak został zawodnikiem tego klubu niedługo przed 34. urodzinami. Niektórzy mówili, że jest już wiekowy, że nie wiadomo, czy utrzyma poziom z Bayernu Monachium, a tymczasem "Lewy" stał się kluczowym piłkarzem. To z kolei oznacza, że "odmładza" Harry'ego Kane'a. "Mundo Deportivo" wskazuje, że Blaugrana może sięgnąć po Anglika kosztem Juliana Alvareza.

Kane idealnym następcą Lewandowskiego?

Kane w przyszłym roku skończy 33 lata, ale Lewandowski przetarł mu szlak i pokazał, że nawet będąc kilka lat po 30, można zachować wysoki poziom. Anglik zresztą pokazuje to w Bayernie Monachium, gdzie od początku sezonu 2025/26 jest w genialnej dyspozycji, a również wcześniej trudno było mieć do niego zastrzeżenia.

"Mundo Deportivo" podkreśla, że wśród kibiców Barcelony utarło się przekonanie, że za Lewandowskiego trzeba ściągnąć do klubu młodego napastnika.

Dotychczas jednym z ich głównych kandydatów do wzmocnienia drużyny był 25-letni Julian Alvarez. Tymczasem "Lewy" pokazał, iż warto sięgnąć po Kane'a.

Finanse odegrają dużą rolę

Kane może być gwarancją wysokiego poziomu, ale oczywiście ważną kwestią są finanse. Barcelona od kilku lat ma problemy z przeprowadzaniem transferów i rejestrowaniem zawodników. Hiszpańskie media podkreślają, że za piłkarza Bayernu trzeba zapłacić 65 mln euro, bo taka kwota jest zawarta w klauzuli odstępnego.

"Od czasu pandemii, jak powszechnie wiadomo, Barca musiała wyraźnie dostosować swoje preferencje na rynku transferowym do realiów finansowych, w kontekście, w którym konkurowanie z budżetem Premier League stało się nieustającym marzeniem" - dodano.

Dziennikarze zwracają uwagę, że nie tylko Lewandowski jako doświadczony napastnik wykonał dobrą pracę w Barcelonie. Wcześniej na tej pozycji ze swoich zadań odpowiednio wywiązywali się Luuk de Jong i Pierre-Emerick Aubameyang. Za kilka miesięcy dowiemy się, jaką decyzję podejmą działacze mistrza Hiszpanii.