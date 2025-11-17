28 maja 2023 roku - to właśnie wtedy FC Barcelona zagrała ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Pożegnała się ze stadionem zwycięstwem 3:0 na Mallorcą. Od tamtej pory drużyna gra swoje domowe mecze na Estadi Olimpic Lluis Companys. Kibice i eksperci z niecierpliwością czekają na powrót zespołu na Camp Nou. W ostatnich miesiącach co chwilę podawane były kolejne daty powrotu, a następnie potem przekładane.

Pilne wieści dla Lewandowskiego i spółki. Wtedy wrócą na Camp Nou

Dwa tygodnie temu Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i spółka mieli otwarty trening na Camp Nou. Cały czas jednak czekają na powrót na ten obiekt w meczu ligowym lub w Champions League. Teraz są w tej sprawie nowe wieści.

"Jak podaje Adria Soldevila w programie "Que t'hi Jugues" na antenie SER Catalunya, Barcelona formalnie zwróciła się już do ligi z prośbą o powrót na Camp Nou. Według dziennikarza klub przesłał dokumentację, aby La Liga dała zgodę na rozegranie tam meczu Barcelona - Athletic Bilbao w sobotę 22 listopada" - czytamy na "FCBarca.com.

Jeśli się nie uda zagrać na Camp Nou w najbliższym meczu ligowym, to kolejna szansa będzie 29 listopada. Wtedy FC Barcelona w La Lidze podejmie Deportivo Alaves. 2 grudnia mógłby tam zostać rozegrany wielki hit ligi hiszpańskiej: FC Barcelona - Atletico Madryt.

FC Barcelona po dwunastu kolejkach La Ligi jest wiceliderem rozgrywek. Ma 28 punktów, trzy mniej od prowadzącego Realu Madryt.

Drużyna Hansiego Flicka w sobotę, 22 listopada (godz. 16.15) w 13. kolejce La Ligi zmierzy się przed własną publicznością z Athletic Bilbao.

Zapraszamy Państwa na relację na żywo ze starcia FC Barcelona - Athletic Bilbao na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.