Hiszpańskie media alarmują. Chodzi o Lewandowskiego

Robert Lewandowski miał powolne wejście w sezon, ze względu na kontuzję, której doznał tuż przed startem rozgrywek 2025/2026. Uraz uda na dodatek odnowił mu się w październiku, ale wygląda na to, że Polak wraca już na właściwe tory. W ostatniej kolejce La Liga strzelił hattricka, a w piątkowym meczu z Holandią to jego znakomite podanie pozwoliło Jakubowi Kamińskiemu zdobyć jedyną bramkę dla Polski.

W Hiszpanii mówią o Lewym. To problem w meczu z Maltą?

Kibice reprezentacji Polski na pewno liczą, że przeciwko Malcie Lewandowski będzie nie tylko asystował, ale pokaże skuteczność przy bramce rywala. Hiszpański "Sport" pisze jednak o czymś innym - scence z niedzielnego treningu na maltańskim obiekcie, podczas którego 37-latek miał być niezadowolony z warunków, z jakimi przyjdzie mu zmierzyć się w eliminacjach MŚ.

"Po wejściu na boisko napastnik FC Barcelony nie krył zdziwienia, gdy zobaczył nieregularność boiska w Ta' Qali, zwłaszcza wysokość trawy, która wydawała się nadmierna i źle utrzymana. Ten pozornie drobny szczegół może mieć istotne konsekwencje dla rozwoju gry. Trawa w złym stanie wpływa na krążenie piłki, utrudnia kontrolę i może zwiększyć ryzyko kontuzji" - ostrzega "Sport".

Kataloński dziennik podkreśla również, że na Polaka obecnie bardzo liczy również ekipa mistrza Hiszpanii. "Barça czeka na powrót Roberta Lewandowskiego po tej przerwie reprezentacyjnej. Polski napastnik w końcu wrócił do wyjściowego składu w ostatniej kolejce rozgrywek La Liga i zrobił to znakomicie. Kluczowy hattrick w meczu z Celtą, który "odebrał" dwa punkty Realowi Madryt, powinien pozwolić mu odzyskać miejsce w jedenastce zespołu Hansiego Flicka. Mecz z Maltą będzie jego ostatnim przed powrotem do Barcelony" - podsumowują Hiszpanie.

FC Barcelona w sobotę, 22 listopada, zmierzy się z Athletikiem Bilbao.