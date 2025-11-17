Yamal zobaczył zdjęcie Lewandowskiego z dzieciństwa. Tak zareagował

Robert Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelony od 2022 roku. Na początku nieprzychylnie nastawiony był do niego Lamine Yamal. Młody Hiszpan często słyszał uwagi od doświadczonego napastnika, a to sprawiało, że na treningach dochodziło do scysji. O całej sytuacji w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim opowiadał Sebastian Staszewski, który napisał książkę "Lewandowski prawdziwy".

Yamal wziął udział w zabawie. Z Lewandowskim poszło łatwo

- Pierwsze miesiące dla Lamine’a były nieprzyjemne. Nie lubił Roberta, bo ten krzyczał na niego. Ekspresyjny w swoim zachowaniu młody piłkarz, a tu przychodzi jakiś dziad z Polski i mówi "źle przyjąłeś piłkę", "dlaczego mi nie zagrałeś", "czemu nie podniosłeś głowy", "czemu strzelasz, zamiast podać do kolegi". No i Lamine, obsypywany cukrem z każdej strony, mówi "co mi tu jakiś dziaders będzie bez przerwy zwracał uwagę". Iskrzyło między nimi - mówił Staszewski.

Z biegiem czasu Yamal przekonał się do Lewandowskiego. Choćby w poprzednim sezonie obaj panowie potrafili ze sobą współpracować. Dużo też rozmawiają. 18-latek na dobre zdał też sobie sprawę z faktu, jak ogromną wiedzą i doświadczeniem dysponuje Polak.

W ostatnim czasie Yamal wziął udział w zabawie, gdzie po zdjęciach z dzieciństwa miał poznawać piłkarzy FC Barcelony. Utalentowany Hiszpan poradził sobie doskonale, a patrząc na fotografię Lewandowskiego szeroko się uśmiechnął i od razu udzielił poprawnej odpowiedzi. Problem miał jedynie z rozpoznaniem Pedriego, ale i w tym przypadku się nie pomylił.

Gorąco wokół Yamala w Hiszpanii

Widać, że zawodnik FC Barcelony wykorzystuje luźniejszą chwilę. Od poniedziałku (10 listopada) miał w teorii przebywać na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii.

Ostatecznie tam nie pojechał, lecz zdecydował się na zabieg kontuzjowanej pachwiny. Od września Yamal ma problemy zdrowotne. Co ciekawe, nastolatek nie poinformował nikogo z drużyny o swojej decyzji, a to według hiszpańskich mediów miało rozzłościć kolegów z reprezentacji.