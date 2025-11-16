Lewandowski jest niesamowity! Jest już czwarty w historii FC Barcelony

Być może Robert Lewandowski ma przed sobą ostatnie miesiące w roli zawodnika Barcelony. Kontrakt reprezentanta Polski wygasa w czerwcu przyszłego roku i nie wiadomo, czy ostatecznie zostanie przedłużony - hiszpańskie media na razie prowadzą narrację, że do podpisania nowej umowy nie dojdzie. Sam Lewandowski zdaje się pochodzić spokojnie do tematu przyszłości. - Tak naprawdę nie chodzi o ruch ze strony Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić - mówi Lewandowski.

Lewandowski coraz wyżej w kolejnym rankingu. Jest w gronie legend

Kataloński dziennik "Sport" przygotował zestawienie piłkarzy, którzy zdobyli najwięcej hat-tricków w XXI wieku jako zawodnicy Barcelony. Dzięki temu, że Lewandowski strzelił trzy gole w listopadowym meczu z Celtą Vigo (4:2), to awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Lewandowski ma już cztery hat-tricki w Barcelonie - poza Celtą Polak trzykrotnie pokonał bramkarzy Viktorii Pilzno w Lidze Mistrzów, a także Valencii i Deportivo Alaves w Primera Division.

Jest dwóch innych piłkarzy, którzy mają po cztery hat-tricki w karierze jako piłkarze Barcelony. To Neymar i Samuel Eto'o. Lewandowski skompletował cztery hat-tricki, grając 159 meczów dla Barcelony. Neymar dokonał tego, rozgrywając 186 spotkań, a Eto'o - 199. "Lewandowski ma przed sobą co najmniej ten sezon, aby nadal piąć się w górę w tym rankingu" - czytamy w artykule.

Przed Lewandowskim w rankingu jest tylko czterech zawodników. Na samym jego szczycie znajduje się Leo Messi, który zdobył 48 hat-tricków, grając 778 meczów w barwach Barcelony. Luis Suarez zakończył 12 meczów z hat-trickiem, a łącznie zagrał 283 razy dla Barcelony. Po pięć hat-tricków w barwach Barcelony w karierze mają Patrick Kluivert (257 meczów) i Rivaldo (235 meczów).

"Zdolności strzeleckie Lewandowskiego nie budzą żadnych wątpliwości. Trzy bramki warszawskiemu killerowi zapewniły miejsce na ekskluzywnej liście piłkarzy Barcelony z największą liczbą hat-tricków w XXI wieku" - pisał "Sport".

Tuż po listopadowej przerwie na mecze reprezentacji Barcelona zagra mecze z Athletikiem (22.11, Primera Division) i Chelsea (25.11, Liga Mistrzów). Relacje tekstowe na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

To będzie nowy klub Lewandowskiego? "Fantastyczny piłkarz, mógłby strzelić 30-35 bramek"

Nie brakuje klubów zainteresowanych sprowadzeniem Lewandowskiego w najbliższych miesiącach. Jednym z nich jest Milan, a tam dużym zwolennikiem transferu Polaka jest Zlatan Ibrahimović, doradca zarządu Milanu.

- Milan jest bardzo zainteresowany przyszłością Lewandowskiego. Milan ma doskonałe relacje z Pinim Zahavim, wieloletnim przedstawicielem Lewandowskiego, i poprosił o informacje. Jesteśmy jednak wciąż na wstępnym etapie. Lewandowski jest zawodnikiem na najwyższym poziomie. To fantastyczny piłkarz, który dzięki swoim umiejętnościom mógłby strzelić 30-35 bramek dla Milanu - mówił włoski dziennikarz Daniele Longo.