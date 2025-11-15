Lewandowski na zgrupowaniu reprezentacji, a tu nagle takie wieści z Hiszpanii

Wciąż nie wiadomo, czy Robert Lewandowski po zakończeniu tego sezonu zostanie w FC Barcelonie. 37-letni napastnik nie gra już tak często, nie zdobywa tylu bramek i nie daje tyle jakości drużynie co w poprzednich sezonach. Lewandowski obecnie jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski, tymczasem z Hiszpanii napłynęły ciekawe wieści.

Kibice wydali wyrok ws. Roberta Lewandowskiego

Teraz prestiżowy hiszpański dziennik "Marca" zrobił sondę dla internautów w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pytanie brzmiało, czy kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną powinien zostać przedłużony.

Polski napastnik otrzymał kapitalne wieści. Aż 60 proc. internautów uważa bowiem, że kontrakt Lewandowskiego powinien zostać przedłużony na kolejny sezon (26/27). 14 proc. odpowiedzi padło na to, że władze FC Barcelony powinny podpisać nawet dwuletnią umowę z królem strzelców La Ligi w sezonie 2022/2023 (do końca czerwca 2028 roku). 26 proc. internautów jest natomiast zdania, że Lewandowski nie powinien podpisać nowego kontraktu.

Lewandowski w tym sezonie zagrał w FC Barcelonie 12 spotkań i zdobył siedem bramek. Były piłkarz Bayernu Monachium i Borussii Dortmund obecnie jest wicekrólem strzelców La Ligi. Do prowadzącego Kyliana Mbappe traci jednak sześć goli. W sumie Lewandowski dla klubu z Camp Nou wystąpił 159 razy, strzelił 108 goli i miał 20 asyst.

FC Barcelona po 12 kolejkach La Ligi jest wiceliderem rozgrywek. Ma 28 punktów, trzy mniej od prowadzącego Realu Madryt.

Drużyna Hansiego Flicka w następnej kolejce w sobotę 22 listopada (godz. 16.15) zmierzy się przed własną publicznością z siódmym zespołem ligi - Athletic Bilbao.

Relacja na żywo ze starcia FC Barcelona - Athletic Bilbao na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.