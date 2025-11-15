Hiszpanie zachwyceni tym, co Pajor zrobiła w El Clasico. Tak ją nazwali

Ewa Pajor była absolutnie pierwszoplanową postacią sobotniego El Clasico. W starciu kobiecych drużyn FC Barcelony i Realu Madryt strzeliła dwa gole. I zrobiła to w ciągu zaledwie 15 minut. Już po kwadransie wykorzystała dośrodkowanie Claudii Piny. Później zaś znakomicie odnalazła się w polu karnym i popisała skuteczną dobitką. W dorobku mogła mieć nawet trzy gole, ale jeden nie został uznany z powodu zagrania ręką. Ostatecznie FC Barcelona wygrała 4:0, a Polka zasłużyła na pozytywne recenzje.

Real "ulubioną ofiarą" Pajor. Oto jak Hiszpanie podsumowali jej występ w El Clasico

I takie też pojawiły się w hiszpańskich mediach. Dziennik "Mundo Deportivo" nazwał Pajor "kluczową". - Wspaniała pierwsza połowa z dwoma golami zdobytymi przez napastniczkę i z nadarzającymi się okazjami na kolejne. Jej dwa gole zostały kontrowersyjnie anulowane, a potem miała kilka szans, w których była bliska zdobycia trzeciej bramki. W drugiej połowie otrzymywała już mniej podań - mogliśmy przeczytać.

Z kolei "Marca" podkreślała, że Ewa Pajor była MVP meczu, a Real Madryt staje się jej "ulubioną ofiarą". - Polka strzeliła dwa gole i straciła dwa kolejne, co zapewniło jej nagrodę MVP na koniec meczu. W sześciu rozegranych przez nią klasykach przeciwko Realowi Madryt strzeliła łącznie dziewięć bramek - odnotowano.

Pajor "poprowadziła Barcelonę do zwycięstwa". Ależ słowa!

Katalońskie "L'Esportiu" przyznało zaś, że to właśnie Pajor oraz bramkarka FC Barcelony Cata Coll "poprowadziły zespół do zwycięstwa". - Po ubiegłorocznej porażce na Montjuic, Barca zrewanżowała się zwycięstwem (4:0) na tym samym etapie rozgrywek. Ewa Pajor była autorką dubletu i dwóch kolejnych nieuznanych bramek. Jednej z powodu spalonego, a drugiej z powodu zagrania ręką przed uderzeniem piłki - czytamy.

W sumie Pajor na boisku spędziła 89 minut. Pod koniec spotkania została zmieniona przez Sydney Schertenleib, która chwilę później strzeliła gola na 3:0. Dzięki dwóm trafieniom Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji strzelczyń ligi hiszpańskiej. Od początku sezonu w tych rozgrywkach zgromadziła osiem bramek.