Ewa Pajor dopiero na początku listopada powróciła do gry po kontuzji. I nie był to powrót specjalnie okazały jak na polską super snajperkę, która nie trafiła w meczu ligowym z La Coruną oraz Ligi Mistrzyń z Leuven. Jednak w jednym z najważniejszych spotkań sezonu, z Realem Madryt, pokazała, że powróciła do wielkiej formy. "Już w pierwszych pięciu minutach kibice byli świadkami dwóch strzałów w słupek oraz jednego nieuznanego gola. A to był dopiero początek! Bohaterką dzisiejszego El Clasico została Ewa Pajor, która zdobyła dwie bramki" - napisał dziennikarz Sport.pl, Bartosz Naus.

Barcelona ma siedem punktów przewagi! Gra o mistrzostwo zakończona już w listopadzie?

Przed jedenastą kolejką Ligi F zawodniczki "Dumy Katalonii" miały cztery punkty przewagi nad Realem. Oznaczało to, że niezależnie od wyniku sobotniej rywalizacji utrzymałyby pierwsze miejsce w tabeli, ale jeden punkt przewagi dawałby piłkarkom ze stolicy spore szanse w dalszej walce o tytuł.

Ostatecznie tak się nie stało. Po zwycięstwie przewaga obrończyń tytułu nad drugim Realem wzrosła do siedmiu punktów. Piłkarki Barcelony mogą pochwalić się niesamowitym bilansem bramkowym - 51:2!

Wprawdzie mamy dopiero listopad, ale oznacza to, że gra o mistrzostwo Hiszpanii jest już niemalże rozstrzygnięta. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie Barcelona wygrała tytuł z bilansem 28 zwycięstw i zaledwie dwóch porażek.

Z kolei w obecnej kampanii przegrała tylko jeden mecz. Było to spotkanie 9. kolejki Liga F z Realem Sociedad (0:1). Tym samym to piłkarki z San Sebastian wyrastają na największe konkurentki "Blaugrany" w walce o tytuł. Podobnie jak Real Madryt, one też mają 23 punkty w tabeli, ale rozegrały jeden mecz mniej.

Tabela Liga F po meczu FC Barcelona - Real Madryt:

1. FC Barcelona, 11 meczów, bramki 51:2, 30 punktów

2. Real Madryt, 11meczów, 26:10, 23 pkt

3. Real Sociedad, 10 meczów, 20:9, 23 pkt

4. Atl. Madryt,10 meczów, 27:10, 21 pkt

5. Costa Adeje Tenerife, 10 meczów, 18:6, 19 pkt

6. Madrid C., 11 meczów, 16:12, 17 pkt

7. Sevilla, 10 meczów, 7:16, 14 pkt

8. Badalona, 10 meczów, 6:8, 12 pkt

9. Granada, 10 meczów, 10:16, 12 pkt

10. Eibar, 10 meczów, 4:14, 10 pkt

11. La Coruna, 11 meczów, 8:22, 10 pkt

12. Espanyol, 10 meczów, 9:14, 9 pkt

13. Athletic Bilbao, 10 meczów, 7:16, 9 pkt

14. Alhama, 11 meczów, 9:32, 9 pkt

15. DUX Logrono, 10 meczów, 7:21, 5 pkt

16. Levante, 11 meczów, 5:22, 2 pkt