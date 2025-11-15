Robert Lewandowski w piątkowy wieczór mógł cieszyć się z remisu reprezentacji Polski z Holandią (1:1), a teraz spotkała go kolejna przyjemna chwila. Na temat naszego kapitana wypowiedział się legendarny napastnik reprezentacji Anglii i były król strzelców mistrzostw świata Gary Lineker. Znakomity strzelec, nazywany również "katem reprezentacji Polski" ze względu na hat-tricka przeciwko niej w 1986 r., nie szczędził ciepłych słów pod jego adresem.

Co za słowa o Lewandowskim! Lineker się nie wahał

Lineker nie tak dawno został włączony do Galerii Sław Piłki Nożnej w Pachuce w Meksyku. Przy tej okazji udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "Marca". W pewnym momencie padło pytanie, czy wolałby wybrać 28-letniego Gary'ego Linekera w szczytowej formie, czy obecnego Roberta Lewandowskiego. Odpowiedź może zaskakiwać.

Mimo że z powodu kontuzji początek sezonu w wykonaniu Polaka nie jest aż tak imponujący, Lineker postawił na Lewandowskiego. - Jestem już bardzo stary. Dlatego wybieram Roberta. Dla mnie Lewandowski to jedna z najlepszych "dziewiątek" wszech czasów. Doskonale wie, jak grać na tej pozycji, a poza tym jest naturalnym strzelcem bramek. Ma świetne opanowanie w wykańczaniu akcji i uwielbiam go jako strzelca - powiedział.

Dla napastnika FC Barcelony to z pewnością spore wyróżnienie. W dodatku padło ono z ust gracza, który w przeszłości również był związany z tym klubem. W ekipie aktualnego mistrza Hiszpanii Anglik grał przez trzy lata (1986-89) i strzelił 42 gole w 103 meczach. - To był niesamowity czas. Dla mnie Barca to klub, który darzę ogromnym podziwem i miłością. Jest dla mnie czymś wyjątkowym - wspominał Lineker we wspomnianym wywiadzie.

Lineker został również zapytany jak ocenia obecną FC Barcelonę prowadzoną przez Hansiego Flicka. - Bardzo dobrze. To drużyna, która gra w stylu, który lubimy oglądać. W ich meczach pada wiele goli, a mecze są bardzo emocjonujące. Mają bardzo dobrych piłkarzy, a w szczególności Lamine Yamal ma przed sobą niezwykłą przyszłość - podsumował.