Zahavi reaguje na wieści o transferze Lewandowskiego. Słowa poszły w świat

- Tak naprawdę nie chodzi tutaj o ruch ze strony FC Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - tak Robert Lewandowski mówił o swojej przyszłości na wtorkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski. W tej sprawie pojawiają się nowe wieści.

Robert Lewandowski lada moment odejdzie z FC Barcelony? Agent odpowiada

Arabskojęzyczny oddział serwisu 365scores.com skontaktował się z Pinim Zahavim, agentem Polaka, w sprawie ewentualnego transferu w styczniu. Jaka była odpowiedź? - Wszystkie pogłoski o potencjalnym odejściu Lewandowskiego w zimowym oknie transferowym są całkowitą nieprawdą - uciął plotki 83-latek.

- Lewandowski zadomowił się w Barcelonie i nie ma zamiaru opuszczać klubu w połowie sezonu - podkreślił Izraelczyk. Po czym dodał: - Na razie Robert nie myśli o odejściu, a jego jedynym celem jest pomaganie drużynie i zdobywanie tytułów.

Pini Zahavi zdementował plotki o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony już w styczniu

Nie tak dawno agent zapewniał, iż napastnik będzie kontynuował karierę w przyszłym sezonie, co później potwierdziły także polskie media. A z przytoczonych wyżej słów Zahaviego wynika, że 37-latek do końca sezonu będzie grał w stolicy Katalonii i walczył o sukcesy w La Lidze, Pucharze Króla, Superpucharze Hiszpanii oraz Lidze Mistrzów.

W bieżącym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 12 meczów i zdobył siedem bramek w koszulce FC Barcelony, z którą ma kontrakt do końca czerwca 2026 r. Obecnie piłkarz jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski - w piątkowym starciu z Holandią (1:1) zaliczył asystę, a w poniedziałek 17 listopada powinien zagrać z Maltą na zakończenie eliminacji mistrzostw świata 2026.