Hit! To tam miał zagrać Szczęsny, gdyby nie Barcelona

Wojciech Szczęsny rozgrywa swój drugi sezon w Barcelonie. W pierwotnym zamierzeniu miał być jedynie rezerwowym, ale kontuzja Joana Garcii otworzyła mu drogę do gry w pierwszym składzie. Dziś polski bramkarz rywalizuje z najlepszymi klubami świata. Czy gdyby nie odezwała się Barcelona, to występowałby w innym klubie? Ten temat poruszyli "Ofensywni", czyli duet dziennikarzy "Przeglądu Sportowego" - Piotr Wołosik i Łukasz Olkowicz. W nowym odcinku swojego podcastu zdradzili, gdzie moglibyśmy oglądać Szczęsnego.

Szczęsny miał propozycję. Ujawnili

- Wiesz gdzie Wojtek Szczęsny mógłby zagrać, gdyby nie Barcelona? W Tajfunie. Tajfunie, klubie Maty - powiedział Olkowicz. - Tak? To wszyscy raperzy kluby mają? - skontrował Wołosik.

- Quebo przejął Grześka Krychowiaka, a miał pierwotnie Mata przejąć Grześka. Miał Wojtek propozycję i myślał o tym, żeby sobie jeden mecz zagrać u Maty - zdradził Olkowicz.

Michał Matczak, czyli raper "Mata" to prezes występującego w B klasie klubu LKS Tajfun Ostrów Lubelski. Nie jest jedynym raperem-właścicielem jeśli chodzi o kluby piłkarskie. Prezesem Mazura Radzymin jest wspomniany Kuba Grabowski, czyli raper "Quebonafide", który nie tak dawno gościł na Sport.pl.

Nasi dziennikarze - Dawid Szymczak i Krzysztof Smajek - udali się z kamerą do Mazura Radzymin. - Moja dziewczyna powiedziałaby, że Mazur obecnie odgrywa bardzo znaczącą rolę w moim życiu. Pochłania także dużo emocji - powiedział Sport.pl Kuba Grabowski, czyli właśnie Quebonafide.

Mazur Radzymin to mały klub występujący w okręgówce. Jeszcze niedawno znali go tylko lokalni kibice, dziś zaczyna kojarzyć go cała Polska.