Sensacyjny transfer Lewandowskiego? "Tęsknią za takim napastnikiem"

Robert Lewandowski trafi do AC Milan? Takie doniesienia pojawiają się, co jakiś czas i najnowsze przekazał szwajcarski Sky Sport. "Projekt Milanu wydaje się atrakcyjny dla polskiego napastnika, który nie wyklucza możliwości gry w Serie A przed przejściem na emeryturę. Według naszych informacji Igli Tare, do którego niedawno zwróciło się otoczenie Polaka, ma się spotkać w najbliższych tygodniach z agentem Lewandowskiego, Pini Zahavim, aby omówić możliwą strukturę wynagrodzeń dostosowaną do finansów Rossonerich" - przekazało źródło.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech zakpił z Hiszpanów. "Wolałbym mieć taką szatnię niż takich piłkarzy"

Robert Lewandowski pasowałby idealnie do AC Milanu

Umowa Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa już w czerwcu przyszłego roku, a to oznacza, że kontrakt z nowym klubem mógłby podpisać nawet w styczniu bieżącego roku. Ba! Pewnie za drobną opłatą mógłby już wtedy przenieść się do Mediolanu.

- Jeszcze lepiej, gdyby przyszedł już zimą. W Milanie po prostu nie ma napastnika, który strzelałby gole. Teoretycznie w klubie są Santiago Gimenez i Christopher Nkunku, na których wydano spore pieniądze, ale oni nie dają nic. Ostatnio na dziewiątce z konieczności musi grać Rafa Leao, gdzie nie czuje się najlepiej - ocenił komentator ligi włoskiej Dominik Guziak.

Zobacz też: Najwyższy czas odczarować historię Lewandowskiego. "Tylko 1 proc."

- W Mediolanie tęsknią za takim napastnikiem jak Giroud. W całej Serie A brakuje skutecznych napastników, pada mnóstwo bezbramkowych remisów. Praktycznie każdy klub z czołówki poza Interem potrzebuje snajpera - podsumował.

Obecnie Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która już w piątek 14 listopada o godz. 20:45 zmierzy się z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.