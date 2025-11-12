Zlatan Ibrahimović zaczął działać ws. transferu Lewandowskiego!

Z końcem czerwca przyszłego roku wygaśnie umowa Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną, a to oznacza, że już w styczniu będzie mógł podpisać kontrakt z nowym klubem. Od pewnego czasu pojawiają się doniesienia ws. przyszłości polskiego napastnika. - Wciąż nie znam odpowiedzi. Nie spieszę się, jestem w zgodzie ze sobą, to najważniejsze. Nawet gdyby się ze mną teraz skontaktowali, nie odpowiedziałbym na to pytanie. Muszę też czuć, co jest dla mnie najlepsze. Teraz jestem spokojny, nie spieszę się i w tej chwili nie oczekuję niczego więcej - powiedział Lewandowski na wtorkowej konferencji prasowej.

Robert Lewandowski trafi do AC Milan?

Jednym z klubów, z którymi łączony jest Lewandowski, jest AC Milan. Mediolańczycy mają "patent" na sprowadzanie doświadczonych zawodników jak np. Olivier Giroud czy niedawno Luka Modrić. Sacha Tavolieri ze szwajcarskiego Sky Sport przekazał najnowsze wieści w tym temacie. "Milan marzy o Robecie Lewandowskim" - czytamy w tytule.

"Projekt Milanu wydaje się atrakcyjny dla polskiego napastnika, który nie wyklucza możliwości gry w Serie A przed przejściem na emeryturę. Według naszych informacji Igli Tare, do którego niedawno zwróciło się otoczenie Polaka, ma się spotkać w najbliższych tygodniach z agentem Lewandowskiego, Pini Zahavim, aby omówić możliwą strukturę wynagrodzeń dostosowaną do finansów Rossonerich" - dodano.

W artykule zdradzono, że mocno na transfer Lewandowskiego ma naciskać Zlatan Ibrahimović. "Były szwedzki napastnik uważa, że Lewandowski doskonale uosabia wartości klubu i może być wzorem do naśladowania dla młodszego pokolenia piłkarzy Milanu, podobnie jak on sam w ostatnich latach" - podsumowano, podkreślając, że rozmowy dopiero się rozpoczynają.