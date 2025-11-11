Ale im nastrzelał! Niebywały wyczyn Lewandowskiego

Robert Lewandowski zaliczył powrót do wyjściowego składu Barcelony. I to w jakim stylu! Polak został absolutnym bohaterem meczu z Celtą Vigo (4:2). Strzelił trzy bramki i został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania. To były jego gole numer 106, 107 i 108.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak o Lewandowskim: łączy nas Czarek Kucharski. Też był moim menedżerem i też się rozstaliśmy mało dżentelmeńsko

Lewandowski pnie się w górę w klasyfikacji strzelców Barcelony

To plasuje Lewandowskiego na 13. miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii FC Barcelony. 108 goli ma również Luis Enrique, który był również trenerem "Dumy Katalonii". Dzięki golom zdobytym w meczu z Celtą Lewandowski prześcignął m.in. Neymara, ale również Eulogio Martineza, Evaristo de Macedo oraz José Antonio Zaldúę.

"Mundo Deportivo", które przytacza te wszystkie statystyki, zastanawia się, czy Lewandowskiemu uda się wejść do pierwszej dziesiątki najlepszych strzelców w historii klubu. Do dziesiątego miejsca Lewandowskiemu nie brakuję aż tak dużo. To miejsce okupuje Mariano Martín, który grał dla Barcelony w latach 1939-1948 i strzelił łącznie 128 goli. Polakowi brakuje zatem dokładnie 20 trafień, żeby wyrównać ten rezultat.

"Biorąc pod uwagę jego ostatnią formę strzelecką i ponad trzy czwarte sezonu do rozegrania, Lewandowski jest o krok od 128 bramek Mariano Martína, obecnego wyniku, który daje mu miejsce w pierwszej dziesiątce. Innymi słowy, osiągnie ten wyczyn, strzelając 20 bramek więcej – to ambitny, ale nie niemożliwy wynik. W rzeczywistości przekroczył go już w trzech poprzednich sezonach" - piszą Hiszpanie.

Należy jednak pamiętać, że Lewandowskiemu ucieka nieco czas. Polak rozgrywa mniej minut w Barcelonie, częściej łapie urazy. Jeżeli będzie w stu procentach zdrowy i kontuzje będą go już omijać, to niewykluczone, że rzeczywiście wejdzie do TOP 10 najlepszych strzelców w historii klubu. Musi jednak się spieszyć z innego powodu - nie wiadomo, czy Barcelona przedłuży z nim umowę. Jeśli Lewandowskiemu nie uda się strzelić jeszcze 20 goli w tym sezonie, to może nie mieć już kolejnej szansy.

Do tej pory Lewandowski strzelił siedem goli w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. A Ile goli w Barcelonie zdobywał w poszczególnych sezonach?

2022/23 - 33 gole

2023/24 - 26 goli

2024/25 - 42 gole

Jeżeli chodzi o klasyfikację najlepszych strzelców w historii Barcelony, to absolutnym, niedoścignionym liderem jest oczywiście Leo Messi, który strzelił 672 gole. W zasięgu Lewandowskiego zdają się być jeszcze Rivaldo i Samuel Eto'o, którzy strzelili po 130 goli.

TOP 10 najlepszych strzelców w historii FC Barcelony