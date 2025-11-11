Najlepsi piłkarze swoich reprezentacji udali się na zgrupowania. Wciąż trwa walka o awans na mistrzostwa świata 2026, a reprezentacja Polski zagra bardzo ważne spotkania z Holandią i Maltą. Wokół zgrupowania reprezentacji Hiszpanii pojawiło się sporo kontrowersji. Wszystko przez "nagły zabieg" Lamine'a Yamala, o którym hiszpańska federacja piłkarska dowiedziała się po czasie. Zdaniem niektórych, to początek "wojny" na linii FC Barcelona - RFEF. Piłkarz ostatecznie został zwolniony z kadry i ma pauzować 7-10 dni.

Wojciech Szczęsny nie próżnuje podczas przerwy reprezentacyjnej

Pozostali piłkarze tego Blaugrany, którzy nie są reprezentantami kraju, nie próżnują. Kataloński "Sport" informuje, że Eric Garcia, Joan Garcia, Alejandro Balde, Gerard Martin, Wojciech Szczęsny, Marc-Andre ter Stegen i Pedri pojawili się dziś rano na treningu w Ciutat Esportiva. "Wszyscy ukończyli lekki trening pod okiem sztabu szkoleniowego Hansiego Flicka" - informuje serwis.

"Praktycznie nie nadepnięto na trawę, ponieważ plan pracy skupiał się głównie na ćwiczeniach na siłowni. Drużyna również trenowała wczoraj, a jutro odbędzie się ostatnia wspólna sesja, zanim Flick i jego sztab szkoleniowy udzielą zawodnikom kilku dni odpoczynku" - podkreślono.

Poza tymi piłkarzami trenowali także kontuzjowani Gavi i Marc Casado. "Obaj kontuzjowani kontynuują pracę specjalistyczną, więc nie trenują z resztą grupy, ale chcieli udać się do obiektów, aby kontynuować powrót do zdrowia" - czytamy.

Lamine Yamal wraca do klubu

Jeśli chodzi o Lamine'a Yamala, to - zdaniem katalońskiego "Sportu" - wróci dziś po południu do Barcelony prywatnym samolotem, aby kontynuować rekonwalescencję.

Wojciech Szczęsny nie zdecydował się na powrót do Polski na Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. W Warszawie, skąd pochodzi bramkarz, zamknięto wiele ulic z okazji Marszu Niepodległości, który zaplanowano na godz. 14:00.